خطة ناهد السباعي.. ملخص أحداث الحلقة 12 من مسلسل نقطة سودة

شهدت الحلقة 12 من مسلسل "نقطة سودة" تطورات درامية مثيرة، حيث تصاعدت حدة التوترات بين الشخصيات وكشف نوايا جديدة، مما أضاف مزيدًا من الإثارة والتشويق للأحداث.

يرصد موقع الموجز أبرز أحداث الحلقة 12 من مسلسل نقطة سودة.

مسلسل نقطة سودة

أبرز أحداث الحلقة 12 من مسلسل نقطة سودة

بدأت الحلقة بمحاولة عمر السيوفي (أحمد فهمي) وشقيقه علي (أحمد مجدي) السيطرة على الوضع بعد هروب شقيقهما هيثم من مصحة الإدمان. وتواصل الثنائي مع والدهما مختار (أحمد بدير) لإيجاد حل مشترك دون علم والدتهما التي تظن أن هيثم يدرس خارج البلاد.

وفي تطور آخر، قامت فيروز (سارة سلامة) بوضع كاميرا خفية داخل مكتب مختار لرصد تحركاته، وتمكنت من معرفة الرقم السري لخزينته، مما يوحي بأن هناك مخططات قادمة تتعلق بثروته.

خلافات عائلية وتصعيدات

على الجانب الآخر، زارت سعاد (وفاء عامر) ابنتها منال (ناهد السباعي) بعد خروجها من السجن، لكن اللقاء كان مشحونًا بالمشاعر السلبية.

اتهمت منال والدتها بالتقصير والقسوة عليها مقارنة بإخوتها، ما أدى إلى مشادة انتهت بقرار سعاد عدم زيارتها مرة أخرى.

في المقابل، بدأت منال بالتحرك لاستعادة حقوقها، حيث واجهت مختار وطالبته بنصيبها من الميراث بعد اكتشافها سر الوصية بمساعدة فيروز، لكن مختار رفض.

تحركات جديدة ومواقف مفاجئة

في خطوة جريئة، قابلت منال (ناهد السباعي) شخصية جديدة تُدعى خالد (نضال الشافعي) الذي قدم لها باقة ورد وعرض مساعدتها بشراء حصة من الشركة، تأتي هذه التطورات وسط تصاعد الصراع بين أفراد العائلة.

أبطال مسلسل نقطة سودة

مسلسل "نقطة سودة" من بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، أحمد مجدي، سماح أنور، نضال الشافعي، وهدي الأتربي، المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

مسلسل نقطة سودة

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة

يُعرض مسلسل "نقطة سودة" يوميًا على قناة MBC مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً، ليأخذ المشاهدين في رحلة درامية مليئة بالغموض والصراعات.

قصة مسلسل نقطة سودة

تدور أحداث "نقطة سودة" حول صراع ممتد بين عائلة السيوفي والأشقاء رضوى وصلاح، حيث تسعى رضوى للانتقام من العائلة وإمبراطوريتها التجارية، في خضم الصراع، تتشابك المشاعر وتنقلب الأمور رأسًا على عقب حين يقع عمر السيوفي في حب رضوى، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد والدراما.

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