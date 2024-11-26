موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

يبحث العديد من الجمهور عن موعد الحلقة 13 من مسلسل نقطة سودة، وذلك بعد ما شاهدته الحلقة السابقة من تدبير مكيدة للفنان أحمد فهمي، ومحاولة أحد الأشخاص بقتله مما أثار تساؤلات الجميع هل يقتل أحمد فهمي في الحلقة الجديدة ام تشويق للجمهور، يكشف "الموجز" الحقيقة.

موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل نقطة سودة

يعرض مسلسل نقطة سودة من يوم الأحد إلي الخميس، على قناة MBC الساعة 9 مساءاً.

كما يعرض عبر منصة شاهد حيث ستتوفر الحلقات للمشاهدين بعد عرضها التلفزيوني، ليتمكن الجمهور من متابعة الأحداث في أي وقت.

كم عدد حلقات مسلسل نقطة سودة؟

وفيما يتعلق بـ عدد حلقات مسلسل نقطة سودة الذي تم تصويره في لبنان فيتكون من 15 حلقة، وينتمي إلى الدراما القصيرة.



يشارك في مسلسل نقطة سودة الفنان أحمد فهمي، وكوكبة من النجوم أبرزهم ، سوسن بدر، ناهد السباعي، إلى جانب ناهد رشدي، أحمد بدير، أحمد مجدي، إضافة إلى سماح أنور، وأشرف عبدالغفور، كما أن العمل من تأليف محمد محرز وأمين جمال، ومن إخراج محمد أسامة.

ابطال مسلسل نقطة سودة

قصة مسلسل نقطة سودة

تدور أحداث مسلسل نقطة سودة حول خطة انتقام رضوى وشقيقها صلاح ما يتعين على أبناء العم عمر وعلي السيوفي حماية إمبراطورية عائلتهما، ولكن على نحو غير متوقع تشتعل عاطفة حب بين عمر ورضوى رغم العداوة بين العائلتين.

آخر أعمال أحمد فهمي

شارك أحمد فهمي مؤخرا في فيلم «السرب» مع أحمد السقا وعدد كبير من نجوم الفن، منهم نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وأيضا محمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.



أعمال ينتظرها أحمد فهمي

ينتظر الفنان أحمد فهمي أعمال درامية جديدة، مسلسل "تلغراف" مع ميرنا نور الدين، ومسلسل "2 قهوة" مع مرام علي.

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