تفاصيل الحلقة 12 من مسلسل نقطة سودة بطولة أحمد فهمي

تصدرت الحلقة 12 من مسلسل نقطة سودة مؤشرات البحث في جوجل ، بعد ما شاهدته من أحداث مثيرة وشيقة، ومحاولة سيطرة أحمد فهمي وأحمد مجدي على الوضع بعد هروب شقيقهم الثالث من مصحة الإدمان، وباقي الأحداث يعرضها لنا موقع الموجز.

الحلقة 12 من مسلسل نقطة سودة

بدأت الحلقة بهروب "هيثم" الشقيق الثالث لأحمد فهمي وأحمد مجدي من مصحة الإدمان، ويحاولون السيطرة على الوضع بعد ذلك الأزمة، بمساعده والدهم أحمد بدير للوصول إلي حل دون معرفة والدتهم.

سلسل نقطة سودة

قامت فيروز "سارة سلامة"بوضع كاميرا خفية داخل مكتب مختار لرصد تحركاته، وتمكنت من معرفة الرقم السري لخزينته، مما يوحي بأن هناك مخططات قادمة تتعلق بثروته.

ثم تبدأ منال بالتحرك لاستعادة حقوقها، حيث واجهت مختار وطالبته بنصيبها من الميراث بعد اكتشافها سر الوصية بمساعدة فيروز، لكن مختار رفض.

مسلسل نقطة سودة

تفاصيل الحلقة 12 من مسلسل نقطة سودة

وانتهت الحلقة بمقابلة منال (ناهد السباعي) شخصية جديدة تُدعى خالد (نضال الشافعي) الذي قدم لها باقة ورد وعرض مساعدتها بشراء حصة من الشركة، تأتي هذه التطورات وسط تصاعد الصراع بين أفراد العائلة.

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل نقطة سودة

يُعرض مسلسل "نقطة سودة" يوميًا على قناة MBC مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً، ليأخذ المشاهدين في رحلة درامية مليئة بالغموض والصراعات.

أبطال مسلسل نقطة سودة

يشارك في مسلسل نقطة سودة الفنان أحمد فهمي، سوسن بدر، ناهد السباعي، سماح انور، أحمد بدير، أحمد مجدي، سارة سلامة، هدي الاتربي، نضال الشافعي، وإخراج محمد أسامة، وتأليف أمين جمال.

قصة مسلسل نقطة سودة

تدور أحداث "نقطة سودة" حول صراع ممتد بين عائلة السيوفي والأشقاء رضوى وصلاح، حيث تسعى رضوى للانتقام من العائلة وإمبراطوريتها التجارية، في خضم الصراع، تتشابك المشاعر وتنقلب الأمور رأسًا على عقب حين يقع عمر السيوفي في حب رضوى، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد والدراما.

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