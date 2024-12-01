تعرف علي مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقله له

حقق مسلسل نقطة سودة نجاحا ملحوظا منذ عرض أولى حلقاته حيث يتابعه عدد كبير من الجمهور وتدور أحداثه في إطار من الدراما والتشويق ويستعرض لكم الموجز موعد عرض مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقله له



مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة

يعرض مسلسل نقطة سودة عبر فضائية mbc مصر من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يعرض بشكل حصري على منصة Shahid من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



مسلسل نقطة سودة



مسلسل نقطة سودة

في إطار درامي، تضع (رضوى) وشقيقها (صلاح) خطة شيطانية للانتقام من عائلة (السيوفي) وإمبراطوريتها، ويتعين على (عمر السيوفي) و(علي السيوفي) التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفا خطيرا بعد أن يقع (عمر) و(رضوى) في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة.



أبطال مسلسل نقطة سودة

يشارك في مسلسل نقطة سودة باقة فنية مميزة ومن ضمنهم أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد مجدي, سارة سلامة، سماح أنور، أشرف عبد الغفور، مازن جمال، سماح السعيد، ناهد رشدي، هدى الإتربي، خديجة أحمد، نضال الشافعي، أحمد عزمي، يسرا الجديدي، محمد الصاوي، ياسمين الخطيب ، هشام الشاذلي، محمد عبده، مي صالح، مؤمن نور تأليف أمين جمال، مينا بباوي، محمد السوري وإخراج محمد أسامة.

وفي سياق آخر, أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة والتي ستنطلق أولى فعالياته يوم 16 ديسمبر المقبل تكريم الفنانة ناهد السباعي بجائزة البرج الذهبي تكريما لمشوارها الفني.

ناهد السباعي

ناهد السباعي (25 مايو 1987 -) ممثلة مصرية. شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية أبرزها هبة رجل الغراب، كما أنها شاركت في فيلم عالمي بعنوان «بعد الموقعة» وفاز في مهرجان كان عام 2012 وهي حفيدة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان والدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي خالتها الممثلة رانيا فريد شوقي.

أهم أعمالها

شاركت الفنانة ناهد السباعي في أعماله متنوعة بين الدراما والسينما ومن أهم الأعمال التي صنعت فارق كبير في مسيرة ناهد السباعي هو فيلم إكس لارج بطولة أحمد حلمي وفيلم أحكي يا شهرزاد بطولة محمد رمضان ومنى زكي وأخيرا مسلسل السبع وصايا.

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