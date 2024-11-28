موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

تصدر مسلسل نقطة سودة تريند جوجل خلال الساعات الماضية بعد عرض 10 حلقات منه، حيث يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقات المقبلة بعد تصاعد الأحداث وتشويق الجمهور، يعرض لكم الموجز مواعيد المسلسل.

موعد عرض الحلقة 15 والقنوات الناقلة



يعرض مسلسل نقطة سودة من الأحد الي الخميس على قناة "MBC مصر" يوميًا في الساعة 9 مساءً، وعلى منصة شاهد الرقمية في ذات الوقت وسوف يتم عرض آخر 5 حلقات بدءًا من الأسبوع المقبل.

مسلسل نقطة سودة

قصة مسلسل نقطة سودة

تدور أحداث مسلسل نقطة سودة في إطار درامي مشوق حول رضوى وشقيقها صلاح، حيث تضع رضوى خطة انتقامية ضد عائلة السويفي وامبراطوريتها.. يحاول عمر وعلي السويفي التصدي لهما، لكن الأمور تتغير عندما يقع عمر ورضوى في حب بعضهما رغم العداوة الشديدة بين العائلتين.

أبطال مسلسل نقطة سودة

يضم العمل نخبة من أبرز نجوم الدراما، منهم أحمد فهمي، وسوسن بدر، وناهد السباعي، وناهد رشدي، وأحمد بدير، وأحمد مجدي، وسماح أنور، وأشرف عبدالغفور، ويأتي العمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

أحداث الحلقة 14 من نقطة سودة

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل نقطة سودة اعترافًا صادمًا من "علي" (أحمد مجدي) بقتل "رضا"، حيث حاول إصلاح خطأه وكشف معاناته مع مرض السرطان.

نقطة سودة

في الوقت ذاته، كشف المسلسل عن الصراع النفسي الذي يعيشه علي بسبب اعتماد والده "مختار" (أحمد بدير) على ابن شقيقه "عمر" (أحمد فهمي) في إدارة شؤون العائلة، مما زاد من شعور علي بالعجز أمام زوجته فيروز.

عدد حلقات مسلسل نقطة سودة

يتكون مسلسل “نقطة سودة” من 15 حلقة، وهو ينتمي إلى نوع الدراما القصيرة وتم تصويره في لبنان.

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة ناهد رشدي والفنان الراحل أشرف عبدالغفور شاركا في العمل قبل وفاتهما.

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