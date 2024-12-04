موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

ما زال مسلسل نقطة سودة يتصدر التريند، عبر المنصات، نظرا لما يشاهده الجمهور من تشويق وإثارة وأحداث مختلفة ، وأدوار جديدة كلها شر وتخطيط للانتقام، كل ذلك من بطولة الفنان أحمد فهمي.

موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل نقطة سودة

يستعرض موقع “الموجز” مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة، من الأحد إلي الخميس الساعة 9 مساءاً عبر قناة MBC مصر، بينما يعرض على منصة شاهد الرقمية في نفس التوقيت.

مسلسل نقطة سوداء

قصة مسلسل نقطة سودة

مسلسل نقطة سودة هو دراما تتناول صراعات الإنسان مع نفسه ومع الآخرين في مواجهة التحديات الصعبة.

و تدور القصة حول بطل يتميز بتركيب نفسي معقد، حيث يتعرض للعديد من المواقف التي تدفعه لاتخاذ قرارات صعبة تُغير مسار حياته.

تفاصيل مثيرة في أحداث مسلسل نقطة سودة

كما تتداخل خيوط الحب، الانتقام، والخيانة لتشكل حبكة مثيرة تُبقي المشاهد على حافة مقعده، مع تطور الأحداث، تتكشف أسرار تُزيد من تعقيد القصة، مما يجعل الشخصيات أمام خيارات مصيرية تنعكس على مصيرهم، كما أن المسلسل يسلط الضوء على الجانب المظلم من النفس البشرية والصراعات التي تطرأ نتيجة الطموحات والرغبات المدمرة.

مسلسل نقطة سوداء

أبطال مسلسل نقطة سودة

ويضم مسلسل نقطة سودة مجموعة من الممثلين البارزين، حيث يلعب الفنان أحمد فهمي دور البطولة، إلى جانب مشاركة كل من سماح أنور وناهد السباعي وأحمد بدير وسوسن بدر وسارة سلامة وأحمد مجدي وأشرف عبد الغفور وناهد رشدي. العمل من إخراج محمد أسامة، بينما تولى تأليفه كل من أمين جمال ومحمد محرز.

كم عدد حلقات مسلسل نقطة سودة

ينتمي مسلسل نقطة سودة إلي الأعمال الدرامية القصيرة حيث يتكون من 45 حلقة، تم تصويرهم في لبنان.

أحمد بدير يرد على انتقادات مسلسل نقطة سودة

أعرب الفنان أحمد بدير عن استيائه من بعض الانتقادات التي طالت مسلسل نقطة سودة، مؤكدًا أن العمل يهدف إلى تقديم دراما واقعية ومؤثرة تعكس صراعات النفس البشرية. وأشار بدير إلى أن أي عمل فني قد يواجه آراء متباينة، لكن الأهم هو أن المسلسل نجح في إثارة اهتمام المشاهدين وإيصال رسائل معينة بطريقة مشوقة.

أحمد بدير

الحلقة الجديدة من مسلسل نقطة سودة

وأضاف بدير أن كل فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا لتقديم أفضل ما لديهم، من أجل أن يكون المسلسل على قدر تطلعات الجمهور. وأكد أن النقد البناء هو ما يسهم في تطوير الفن وتحسينه، بينما يبقى الهدف الأساسي هو تقديم عمل يلامس القلوب ويشبع رغبة المشاهد في التعرف على قصص معقدة تلامس الواقع.

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