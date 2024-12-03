موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

ما زال مسلسل نقطة سودة يتصدر التريند عبر المنصات، نظرا لما يشاهده الجمهور من تشويق وإثارة وأحداث مختلفة ، وأدوار جديدة كلها شر وتخطيط للانتقام، كل ذلك من بطولة الفنان أحمد فهمي.

موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل نقطة سودة

يستعرض لكم موقع “الموجز” مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة من الأحد إلي الخميس الساعة 9 مساءاً عبر قناة MBC مصر، بينما يعرض على منصة شاهد الرقمية في نفس الوقت.

مسلسل نقطة سودة

قصة مسلسل نقطة سودة

يحكي مسلسل "نقطة سودة" حكاية رضوى وشقيقها صلاح، حيث تضع رضوى خطة انتقامية ضد عائلة السويفي وامبراطوريتها.. يحاول عمر وعلي السويفي التصدي لهما، لكن الأمور تتغير عندما يقع عمر ورضوى في حب بعضهما رغم العداوة الشديدة بين العائلتين.

أبطال مسلسل نقطة سودة

يشارك في مسلسل "نقطة سودة" الفنان أحمد فهمي، سماح أنور، ناهد السباعي، أحمد بدير، سوسن بدر، سارة سلامة، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور ، ناهد رشدي، والعمل إخراج محمد أسامة، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز.

كم عدد حلقات مسلسل نقطة سودة

ينتمي مسلسل نقطة سودة إلي الأعمال الدرامية القصيرة حيث يتكون من 45 حلقة، تم تصويرهم في لبنان.

ابطال مسلسل نقطة سودة

أول رد من أحمد بدير على انتقادات فنانات مسلسل نقطة سودة

رد الفنان أحمد بدير على الانتقادات الموجهة لفنانات وابطال مسلسل نقطة سودة بسبب عمليات التجميل والبوتوكس، قائلاً " أنا مبعملش البوتوكس والفيلر.. لكن مش لدرجة النجمات كلهم يبقوا شبه بعض، الحياة كلها شر وخير والإنسان بيبقى جواه الاتنين، الشر موجود في حياتنا لكن الخير موجود أكتر.

أعمال أحمد بدير في رمضان 2025



يشارك أحمد بدير في السباق الرمضاني 2025 بـ عملين وهم مسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال ، ومسلسل المداح 5 مع الفنان حمادة هلال.

أعمال ينتظرها أحمد فهمي

ينتظر أحمد فهمي مسلسلين جداد الأول مسلسل "تلغراف" مع ميرنا نور الدين، والمسلسل الثاني "2 قهوة" مع مرام علي.

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