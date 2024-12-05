موعد عرض الحلقة 20 من مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

يتصدر مسلسل نقطة سودة قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة بفضل أحداثه المشوقة التي تجمع بين الصراعات العائلية والحب المستحيل والخيانة، ومع كل حلقة جديدة، تتعقد الحبكة وتنكشف أسرار جديدة تجعل الجمهور في حالة من الترقب، تأتي الحلقة 19 لتضيف مزيدًا من التشويق وتفتح الباب أمام تطورات حاسمة في مصير الشخصيات، ويترقب الجمهور عرض الحلقة 20 في الساعات المقبلة.

في إطار ذلك، يرصد الموجز، مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.



مسلسل نقطة سودة

مواعيد عرض مسلسل نقطة سودة والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل نقطة سودة من الأحد إلى الخميس على قناة MBC مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يتوفر بشكل حصري على منصة Watch It في نفس التوقيت، مما يتيح للجمهور متابعة الأحداث أولًا بأول عبر القنوات والمنصات المختلفة.

صناع مسلسل نقطة سودة

يجمع مسلسل نقطة سودة، كوكبة من النجوم الذين أضفوا بُعدًا خاصًا على أحداث العمل، أبرزهم: أحمد فهمي وناهد السباعي وأحمد بدير ووفاء عامر وسوسن بدر، المسلسل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ومن إخراج محمد أسامة، ويُعتبر هذا العمل من الأعمال الدرامية القصيرة التي تتكون من 45 حلقة، وتم تصويره في لبنان.

مسلسل نقطة سودة

ملخص أحداث الحلقة 19 من نقطة سودة

شهدت الحلقة 19 تصاعدًا دراميًا مثيرًا، حيث نجا "عمر" (أحمد فهمي) من محاولة تسميمه خلال عيد ميلاده بفضل تدخل سريع من فريق المستشفى، الذي قام بإبلاغ الشرطة لبدء التحقيق.

في الوقت نفسه، اتخذت شقيقة "فيروز" قرارًا صادمًا بحرق جميع ذكرياتها مع "علي" (أحمد مجدي) في محاولة لنسيانه، ورغم محاولة شقيقتها "فيروز" فهم ما تمر به، إلا أنها رفضت الإفصاح عما يدور في ذهنها.

على جانب آخر، بدأت "منال" (ناهد السباعي) تشك في نوايا "نضال الشافعي"، الذي أبدى رغبته في السفر، ما جعلها تتساءل إن كان يُخطط لإنهاء علاقتهما.

أما "عمر"، فبينما يواصل شكوكه تجاه المقربين منه، يسترجع تحذيرات عمه (أحمد بدير) بأن أكبر أعدائه قد يكونون من أفراد عائلته، في نفس الوقت، يخطط للزواج من "سها"، غير مدرك لخيانتها المتواصلة بالتعاون مع حبيبها السابق.

مسلسل نقط سودة

وفي نهاية الحلقة، تنكشف المفاجأة الكبرى، حيث تبين أن "نضال الشافعي" هو العقل المدبر وراء سلسلة الجرائم، بالتعاون مع شقيقته "مريم الخشت"، التي خدعت "عمر" وأوهمته بالثقة، مما ينذر بمواجهات خطيرة في الحلقات القادمة.



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