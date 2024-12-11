موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء 3.. تعرف على التفاصيل

مسلسل موضوع عائلي، هو عمل درامي اجتماعي كوميدي استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في أجزائه السابقة بفضل تقديمه قصة مميزة مليئة بالمواقف الطريفة والدرامية، يسلط الضوء على العلاقات الأسرية والتحديات التي يواجهها الأفراد في حياتهم اليومية.

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء 3

ويرصد موقع الموجز، موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء3، من المنتظر عرض الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" في 26 ديسمبر على منصة "شاهد"، وهذا الموسم يشهد انضمام الفنانة رانيا يوسف، ياسمينا العبد، والطفل جان رامز إلى فريق عمل المسلسل.

مسلسل موضوع عائلي

وتظهر رانيا يوسف خلال أحداث مسلسل موضوع عائلي 3 بإطلالة جديدة حيث تظهر بشعر كستنائي، وهذه المرة تتخلى فيها عن شعرها الأسود الطويل.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني

الجزء الثاني من المسلسل، الذي عُرض في شهر ديسمبر عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا حينها، وكان محوره شخصية "الشيف إبراهيم" التي يجسدها ماجد الكدواني، حيث يعاني من فقدان الذاكرة، وتقيم معه نجلته "سارة"رنا رئيس عقب عودتها من الخارج، بينما يظهر في العمل أيضًا قصة حب بين إبراهيم و"مريم" نور اللبنانية تنتهي بزواجهما وإنجاب طفلة.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

مسلسل "موضوع عائلي" بطولة كوكبة من النجوم، أبرزهم: ماجد الكدواني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، نور، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمد شاهين، طه دسوقي، محمد القس، وياسمين ممدوح وافي، وهو من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

المسلسل يدور في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية إبراهيم، الذي يعمل طاهٍ متوسط الحال، ثم يدرك فجأة أنه لديه ابنة من زوجته المتوفاة، في الموسم الأول، حاول حماية نجلته الوحيدة من خالها الذي طمع في ميراثها، وفي الموسم الثاني، ارتبطت نجلته بابن أخته، بينما علم بإصابته بمرض خطير، لذا قرر الاستمتاع بما تبقى من عمره مع نجلته التي تلعب دورها رنا رئيس، من المتوقع أن يشهد الموسم الثالث المزيد من المواقف الكوميدية، مع التركيز بشكل أكثر على العلاقات الأسرية.

آخر أعمال ماجد الكدواني

أما آخر أعمال ماجد الكدواني فكان فيلم "أبو نسب"، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

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