موضوع عائلي 3 يعود بحلقات جديدة مشوقة.. تعرف على موعد العرض والتفاصيل

يعد مسلسل موضوع عائلي واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التي استطاعت أن تحجز مكانًا مميزًا في قلوب الجمهور المصري والعربي، حيث حقق العمل نجاحًا كبيرًا خلال الموسمين الأول والثاني، بفضل قصته العائلية القريبة من الواقع، وأداء أبطاله الذي نقل المشاهدين إلى عالم مليء بالتفاصيل الإنسانية المؤثرة والجمهور يترقب الآن بشغف الموسم الثالث الذي يعِد بمزيد من الأحداث المشوقة، مع انضمام نجوم جدد وتركيز على قضايا عائلية واجتماعية تُلامس البيوت المصرية.

يرصد الموجز مواعيد عرض مسلسل "موضوع عائلي 3" وكافة التفاصيل خلال السطور التالية.

موعد عرض مسلسل "موضوع عائلي 3"

أعلنت منصة "شاهد" الرقمية، المسؤولة عن عرض مسلسل "موضوع عائلي 3"، أن الموسم الثالث من موضوع عائلي سيبدأ بثه يوم 26 ديسمبر الجاري.

وتقوم المنصة بتكثيف الترويج لهذا العمل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنشر مقاطع تشويقية وصورًا حصرية تُظهر أبطال العمل في أجواء جديدة.

كماوتعبر الجماهير تعبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حماسها الكبير لعودة المسلسل، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققته الحلقات السابقة والتي تناولت مواضيع تُلامس حياة الأسرة المصرية بشكل عفوي ومؤثر.

ماجد الكدواني

رانيا يوسف وإطلالة مختلفة في الموسم الثالث

في مفاجأة كبيرة، كشفت منصة "شاهد" عن انضمام الفنانة رانيا يوسف إلى فريق عمل الموسم الثالث.

أثارت الصور الترويجية التي ظهرت فيها رانيا إعجاب الجمهور، حيث بدت بإطلالة جديدة ومختلفة تمامًا عن أدوارها السابقة.

يتشوق الجمهور لمعرفة الدور الذي ستقدمه رانيا في هذا العمل العائلي، خاصة مع تأكيدات فريق الإنتاج أن شخصيتها ستكون محورية ومؤثرة في الأحداث.

أبطال مسلسل "موضوع عائلي 3"

الموسم الثالث يواصل تقديم النجوم الذين أحبهم الجمهور في المواسم السابقة، وعلى رأسهم الفنان ماجد الكدواني، الذي نجح بأدائه البسيط والعفوي في أن يكون أحد أبرز أبطال الدراما المصرية الحديثة، يشاركه البطولة نخبة من الفنانين مثل محمد رضوان، سماء إبراهيم، رنا رئيس، وطه دسوقي، إلى جانب النجمة نور التي تضيف طابعًا مميزًا بشخصيتها القوية والمؤثرة.

أما عن الإخراج، فيستمر أحمد الجندي في قيادة العمل بأسلوبه المميز، مع تأليف مجموعة من الكتّاب المبدعين، وهم محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال.

مسلسل موضوع عائلي

استمرار الطابع العائلي والرسائل الإنسانية

يحافظ المسلسل في موسمه الثالث على هويته التي ارتبط بها الجمهور، حيث يركز على قضايا عائلية واجتماعية عميقة تُلامس واقع الأسرة المصرية.

يعرض العمل تفاصيل يومية قد يمر بها أي بيت، مما جعله قريبًا من المشاهدين بمختلف أعمارهم بالإضافة إلى ذلك، حظيت أغنية "بنت أبويا" التي قُدمت في الموسم الثاني بشعبية واسعة، وأصبحت رمزًا للتواصل العاطفي مع المشاهدين.

أخر أعمال ماجد الكدواني السينمائية

بعيدًا عن الدراما، يواصل ماجد الكدواني تألقه في السينما، حيث شارك مؤخرًا في فيلم فضل ونعمة إلى جانب النجمة هند صبري، الفيلم الذي عُرض على منصة "واتش ات" الرقمية، حظي بإشادة واسعة، حيث قدم قصة كوميدية اجتماعية استطاعت أن تُلامس قلوب الجماهير.

إلى جانب موضوع عائلي وفيلم فضل ونعمة، يشارك الكدواني في فيلم جديد بعنوان أبو نسب، الذي يضم كوكبة من النجوم مثل محمد إمام، ياسمين صبري، ووفاء عامر.

فيلم أبو نسب

يتناول الفيلم قصة مليئة بالمواقف الكوميدية والتشويقية، حيث يواجه البطل أزمات متلاحقة بسبب والده، مما يضيف للعمل جرعة من الإثارة والدراما.

اقرأ أيضًا

محمد رضوان يعلن عن بدء تصوير مسلسل موضوع عائلي 3.. إليك التفاصيل

حسام داغر يكشف لـ الموجز كواليس انضمامه لأسرة مسلسل موضوع عائلي 3