قائمة المسلسلات الجديدة في ديسمبر المقبل.. أبرزهم موضوع عائلي وإقامة جبرية

يشهد شهر ديسمبر المقبل تنوعًا دراميًا كبيرًا عبر المنصات الإلكترونية، حيث يتنافس عدد من المسلسلات المميزة لتقديم محتوى يرضي جميع الأذواق من الأكشن إلى الكوميديا والاجتماعي، ينتظر الجمهور تجربة درامية دسمة تجمع بين المتعة والإثارة.

يرصد موقع “ الموجز ”، أبرز مسلسلات ديسمبر المقبل في السطور التالية.

مسلسل فقرة الساحر

أعلنت منصة "يانغو بلاي" عن إطلاق مسلسلها الأصلي الجديد "فقرة الساحر"، الذي يمزج بين الأكشن والمغامرة مع جرعات كوميدية، والمقرر عرضه في ديسمبر.

المسلسل من بطولة أسماء جلال، طه دسوقي، وعلي قاسم، مع ظهور مميز لعدد من النجوم الكبار.

تدور أحداث العمل، المستوحى من وقائع حقيقية، حول ثلاثة أصدقاء: لمى، مِكس، وألفي، الذين يؤسسون عصابة صغيرة متخصصة في عمليات احتيال ذكية، مستهدفين شخصيات محددة بعناية ضمن إطار كوميدي مشوق.

مسلسل فقرة الساحر

مسلسل موعد مع الماضي

ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عرضت الحلقتان الأولى والثانية من مسلسل "موعد مع الماضي"، والذي ستُطرح حلقاته كاملة على منصة "نتفليكس" في 6 ديسمبر.

مسلسل موعد مع الماضي

تتناول القصة شخصية "يحيى"، الذي يناضل لكشف قاتل شقيقته "نادية" ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات في دائرة الشك، مما يطرح تساؤلات حول ظهور الحقيقة أو بقاء الأسرار مدفونة.

المسلسل بطولة آسر ياسين، شيرين رضا، محمود حميدة، وشريف سلامة، ومن إخراج السدير مسعود.

مسلسل إقامة جبرية

قررت منصة "WATCH IT" إطلاق مسلسل "إقامة جبرية"، من بطولة هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي، بداية شهر ديسمبر، ويعتبر هذا العمل البطولة المطلقة الأولى لهنا الزاهد على المنصات الإلكترونية.

يتكون المسلسل من 10 حلقات، وينتمي إلى نوعية الدراما النفسية التشويقية الذي يروي قصة صيدلانية تعاني من صعوبات نفسية في تعاملها مع الرجال، وهو من إنتاجات المنصة الأصلية.

مسلسل إقامة جبرية

مسلسل موضوع عائلي 3

يعود الفنان ماجد الكدواني بجزء ثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، المقرر عرضه منتصف ديسمبر والعمل من بطولة نور، رنا رئيس، رانيا يوسف، ومحمد شاهين، ومن إخراج أحمد الجندي.

يترقب الجمهور هذا الجزء بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في مواسمه السابقة.

في النهاية، شهر ديسمبر يعد المشاهدين بباقة متنوعة من الأعمال التي تتراوح بين التشويق، الكوميديا، والأكشن، مما يضمن تلبية مختلف الأذواق الفنية.

مسلسل موضوع عائلي



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