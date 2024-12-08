موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلى

تصدر مسلسل موضوع عائلى، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الأعوام الماضية، بعد أن نجح في جذب الأنظار بفضل قصته العائلية الواقعية، التي تلامس حياة الأسرة المصرية.

بعد النجاح الباهر الذي حققه الموسمان الأول والثاني من مسلسل موضوع عائلى، ينتظر الجمهور بشغف الجزء الثالث الذي يعد بالكثير من المفاجآت، بما في ذلك انضمام وجوه جديدة وتناول قضايا اجتماعية تؤثر في الواقع المصري.

ويستعرض الموجز تفاصيل وموعد عرض الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلى فيما يلي.

موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلى

مسلسل موضوع عائلى

موعد عرض الجزء الثالث من موضوع عائلي

أعلنت منصة "شاهد" الرقمية أن الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلى سيبدأ عرضه يوم 26 ديسمبر الجاري، مع التركيز على تقديم مقاطع تشويقية وصور حصرية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبرت الجماهير عن حماسها الكبير لعودة المسلسل بعد أن حققت الحلقات السابقة نجاحًا باهرًا بفضل تناولها قضايا تهم الأسرة المصرية.

أبطال موسم الثالث مسلسل موضوع عائلي

سيواصل الجزء الثالث تقديم مجموعة من النجوم الذين أحبهم الجمهور في المواسم السابقة، وعلى رأسهم الفنان ماجد الكدواني، الذي اشتهر بأدائه البسيط والعفوي.

يشاركه في بطولة مسلسل موضوع عائلى، مجموعة من الفنانين مثل محمد رضوان، سماء إبراهيم، رنا رئيس، وطه دسوقي، إلى جانب النجمة نور التي تضيف بصمتها الخاصة للعمل.

مفاجأة موسم الثالث من مسلسل موضوع عائلى

في مفاجأة كبيرة، أعلنت منصة "شاهد" عن انضمام الفنانة رانيا يوسف إلى طاقم العمل في هذا الجزء، حيث ظهرت رانيا يوسف في الصور الترويجية بإطلالة جديدة تمامًا، مما أثار إعجاب الجمهور، الذين يتشوقون لمعرفة الدور الذي ستؤديه في هذا الموسم.

قصة وأحداث الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي

يحافظ الموسم الثالث على هوية المسلسل التي ارتبط بها الجمهور، حيث يستمر في تناول قضايا عائلية واجتماعية عميقة تُلامس واقع الأسرة المصرية.

يعرض المسلسل تفاصيل يومية يمكن أن يمر بها أي بيت، مما يجعله قريبًا من مشاعر المشاهدين في مختلف الأعمار.

مسلسل موضوع عائلى

أخر أعمال ماجد الكدواني

شارك ماجد الكدواني مؤخرا في السينما، حيث شارك في فيلم "فضل ونعمة" إلى جانب النجمة هند صبري.

كما شارك الكدواني في فيلم "أبو نسب"، الذي يضم مجموعة من النجوم مثل محمد إمام، ياسمين صبري، ووفاء عامر، والذي يعرض قصة كوميدية اجتماعية مليئة بالمواقف المثيرة.

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