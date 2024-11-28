تعرف على موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد

يتشوق عدد كبير من جمهور الفنانة هنا الزاهد لعرض مسلسلها الجديد إقامة جبرية والذي يقدم هنا الزاهد في شكل جديد تماما بعد حصرها في أدوار الكوميديا و اللون الرومانسي الذي اعتاد عليه الجمهور ويرصد لكم الموجز موعد عرض المسلسل وتفاصيله في السياق التالي.



مسلسل إقامة جبرية

أعلنت الشركة المنتجة "watch it" أن المسلسل سوف يتم عرضه يوم 12 ديسمبر المقبل عبر منصة "watch it" الرقمية، وهو مكون من 10 حلقات يتم عرضه بنظام جديد "حلقة أسبوعيًا".

قصة مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث مسلسل إقامة جبرية حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين داخل غرفة واحدة ومع تصاعد الأحداث تبدأ الخلافات وتتعقد العلاقة بينهم،

تجسد الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث المسلسل دور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية مع الرجال، وتساعدها في حل أزمتها طبيبة أخرى تلعب دورها الفنانة صابرين، ويقدم محمد الشرنوبي شخصية سباح عالمي ضمن أحداث المسلسل.





أبطال مسلسل إقامة جبرية

يشارك هنا الزاهد في مسلسل إقامة جبرية باقة فنية رائعة أبرزهم محمود البزاوي، عايدة رياض، هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، أحمد حاتم، لطيفة أحمد من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

نسخة واحدة لا تكفي

وفي سياق آخر، خرج مسلسل" نسخة واحدة لا تكفي " للفنانة هنا الزاهد من من موسم دراما رمضان 2025وهو بطولة هنا الزاهد بالاشتراك مع كل من ظافر العابدين، هاني عادل، طارق الإبياري، أيسل رمزي، عمر شريف، ياسمينا العبد، ندى موسى، محمود الليثي.

هنا الزاهد



ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة طلعت زكريا. ظهرت لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا.

انضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع ساندي وإسلام جمال. قدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه مع عادل إمام.

اقرأ أيضًا

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إقامة جبرية لـ هنا الزاهد

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية بطولة هنا الزاهد

