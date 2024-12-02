رجل واحد لا يكفي.. قصص أزواج رانيا يوسف وأسرار غير متوقعة

تصدرت الفنانة رانيا يوسف محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد أن شهدت أجواء مسرحية "حاوريني يا كيكي" احتفالا مميزًا بعيد ميلادها، حيث ظهرت رانيا برفقة النجمة دينا الشربيني، التي شاركتها الرقص على أنغام أغنية "إنزل يا جميل" لوليد توفيق، هذا الحدث جاء ضمن فعاليات الاحتفال الذي جمع أبطال المسرحية، مثل هالة صدقي ودياب وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان، في جو من البهجة والمرح.

من المقرر أن تعرض مسرحية "حاوريني يا كيكي" على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر، المسرحية من تأليف هاني الطمباري وإخراج بتول عرفة، وتجمع عددًا من النجوم البارزين مثل دينا الشربيني، محمد أسامة (أوس أوس)، هالة صدقي، رانيا يوسف، محمد دياب، أحمد سلطان وأحمد عبد الوهاب.

الاحتفال بعيد ميلاد رانيا يوسف

رانيا يوسف خلال الاحتفال بعيد ميلادها

رانيا يوسف، التي أصبحت حديث وسائل الإعلام مرارًا بسبب إطلالاتها الجريئة في المهرجانات، أضافت إلى حياتها الشخصية الكثير من الجدل، خاصة فيما يتعلق بزواجها، لذلك يستعرض الموجز أبرز زيجاتها في السطور التالية .



رانيا يوسف

الزيجات السابقة للفنانة رانيا يوسف بين الحب والخذلان



بدأت رانيا يوسف مشوارها في عالم الزواج مع المنتج محمد مختار، الذي كان يكبرها بسنوات عدة، حيث استمر الزواج لمدة 12 سنة وأنجبت منه ابنتين هما ياسمين ونانسي ورغم أن الطلاق وقع في عام 2011، إلا أن العلاقة بينهما شهدت أزمات بسبب اتهامات رانيا لمختار بعدم صرفه على الأسرة، وهو ما نفاه مختار مشيرًا إلى اهتمامه ببناته.

رانيا يوسف وزوجها الأول المنتج محمد مختار وبنتها

رانيا يوسف وزوجها الأول محمد مختار

بعدها، تزوجت رانيا للمرة الثانية من رجل الأعمال كريم الشبراوي، لكن اكتشفت تورطه في عملية نصب، مما جعلها تعبر عن ندمها على هذه الزيجة.

رانيا يوسف وزوجها الثاني كريم الشبراوي

كما تزوجت رانيا يوسف في عام 2015 من المهندس طارق عزب، وفي حديثها عن هذه الزيجة، أكدت رانيا أنها وجدت الحب الحقيقي، إلا أن الزواج انتهى بالطلاق بعد 6 سنوات ورغم الانفصال، أكدت رانيا أنها لازالت تحترم وتقدر علاقتها به كصديق.

رانيا يوسف وزوجها طارق عزب

رانيا وزوجها الثالث

قصة حب جديدة في حياة رانيا يوسف

بعد العديد من التجارب الفاشلة، فاجأت رانيا يوسف جمهورها بالكشف عن قصة حب جديدة، حيث أكدت في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" أنها تعيش علاقة مع رجل مطلق يكبرها بأربع سنوات.

وأضافت أنها لا تفكر في إقامة حفل زفاف، لأنها لا تحب فساتين الأفراح، مشيرة إلى أن حبيبها الجديد شخص متواضع ومكافح.

رانيا يوسف

أخر أعمال رانيا يوسف

كانت رانيا يوسف، قد شاركت في رمضان 2024 بمسلسل "بقينا اتنين"، الذي يتكون من 15 حلقة وعُرض في النصف الثاني من الشهر الكريم.

المسلسل من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروة عبد المنعم، وميمي جمال، ويُعد آخر ظهور للفنان الراحل طارق عبد العزيز. العمل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

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