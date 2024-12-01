نجمة البطانة.. تعرف على تصريحات رانيا يوسف المثيرة للجدل

تحل اليوم ذكرى ميلاد أيقونة المهرجانات الفنانة "رانيا يوسف" والتي صادفت عرض مسرحية حاوريني يا كيكي بموسم الرياض، واحتفل فريق عمل المسرحية بالرقص على أنغام أغنية " أنزل ياجميل ع الساحة"، ويستعرض لكم الموجز تفاصيل مثيرة في حياة رانيا يوسف.

رانيا بطانة

رانيا يوسف

اشتهرت رانيا يوسف بإطلالتها الجريئة وتعمد ظهورها بشكل مثير للجدل حتى لقبها الجمهور بنجمة "البطانة" ويعود ذلك إلى ظهورها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ 5 سنوات بفستان أسود دون بطانة يكشف تفاصيل جسدها بشكل مثير للغاية.

وعللت رانيا على ظهورها بهذا الشكل بشئ من اللامبالاة مشيرة إلى أنها لم تتذكر ارتداء البطانة مما أثار الجدل حولها وأصبحت لسان حال الجمهور على جميع منصات التواصل الاجتماعي آنذاك.

مؤخرتي مميزة

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل مرة أخرى أثناء حديثها مع الإعلامي نزار الفارس بعدما وجه لها سؤالا بتعمد إبراز مفاتنها بشكل مثير قائلا "كنت لابسة فستان أبيض يظهر مؤخرتك بشكل مثير"

لتجيبه رانيا قائلة " بس كانت مميزة وليه لما يكون عندك حاجة مميزة متظهرهاش؟، وأهلي مربونيش على تقييد حريتي".



خيانة زوجية مع كلب

تصدرت رانيا يوسف محركات البحث بعد تكهنات حول أصدار جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بمنع عرض فيلم "ورق التوت" وفقا لاحتواءه على مشهد غير لائق لرانيا يوسف مع كلبها.

وسرعان مانفت الشركة المنتجة للفيلم هذه التكهنات مؤكدة أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لم يتخذ أية إجراءات ضد الفيلم بعد احتواءه على مشاهد خارجة وأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الشائعات.



هننبسط ونقضي وقت حلو

أعلنت الفنانة رانيا يوسف أنهل سوف تفتح أستوديو للرقص الشرقي بمدينة أبو ظبي بالأمارات.

وقالت رانيا خلال الفيديو "هاي .. وحشتوني..هستناكوا في استوديو طبلة بالريل مول في أبو ظبي للرقص الشرقي .. استوديو بواسطة رانيا يوسف للرقص الشرقي ..هنتبسط ونقضي وقت حلو وهنتعرف على بعض وبجد هتتبسطوا، هستناكوا واستنوني في نصف 12 بالريل مول في أبو ظبي استوديو طبلة ..باي".

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