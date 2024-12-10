فوبيا المفاجآت تمنع ماجد الكدواني من الاحتفال بعيد ميلاده.. اعرف الحكاية

يحتفل الفنان ماجد الكدواني اليوم بمناسبة عيد ميلاده، وهو يعتبر أحد أبرز نجوم السينما والدراما المصرية، فقد أمتعنا بأدوار تتراوح بين الكوميديا والدراما، وأثبت من خلالها موهبته الاستثنائية وقدرته على التلون الفني، فهو ليس مجرد ممثل بل حالة فنية خاصة، استطاع أن يترك بصمة واضحة في كل عمل قدمه.



معلومات عن ماجد الكدواني

ويرصد موقع الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياته وحقيقة تجسيده دور البابا شنودة، وُلد ماجد الكدواني في يوم 10 ديسمبر عام 1967، وحصل على بكالوريوس في الفنون الجميلة ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث بدأ شغفه بالفن يظهر بقوة، دراسته للديكور بكلية الفنون الجميلة في جامعة المنيا كانت نقطة البداية، لكن عشقه للمسرح والفن قاده إلى المعهد، بدأ مسيرته الفنية من خلال مسرحيات الهواة قبل أن يظهر في أعمال تلفزيونية مثل "نحن لا نزرع الشوك" و"القنقد".

ماجد الكدواني

أعمال ماجد الكدواني الفنية

قدم ماجد الكدواني مجموعة كبيرة من الأفلام التي أصبحت علامات بارزة في السينما المصرية، مثل: "هيبتا"، "الرهينة"، "طير إنت"، "شيخ جاكسون"، "ساعة ونص"، "نادي الرجال السري"، "تراب الماس"، و"الأصليين"، كما شارك في مسلسلات حققت نجاحاً كبيراً مثل "الاختيار 2" و"موضوع عائلي"، أما على خشبة المسرح، فقد تألق في مسرحيات مثل "شبورة" و"الإسكافي ملكاً".

الجوائز والتكريمات

نال ماجد الكدواني العديد من الجوائز المرموقة التي تؤكد على موهبته الفريدة، منها: جائزة أفضل ممثل من مهرجان أبو ظبي، و جائزة الإبداع الفني من المهرجان الكاثوليكي للسينما عن فيلم "هيبتا"، جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي، أفضل ممثل عن فيلم "قبل زحمة الصيف"، أفضل ممثل كوميدي عن فيلم "نادي الرجال السري" بطولة كريم عبد العزيز.

طقوس ماجد الكدواني في عيد ميلاده

ماجد الكدواني يفضل أن يحتفل بعيد ميلاده بطريقة بسيطة وهادئة، في إحدى لقاءاته، أنه لا يحب المفاجآت، ويختار قضاء هذا اليوم بعيداً عن الصخب، مكتفياً بلحظات من السكون، قائلا:"ما بحبش المفاجآت ومبحبش اعمل عيد ميلاد وأفضل في هذا اليوم أن أجلس بهدوء وسكون تام ويوم عيد ميلادك يدعو إلي التأمل لأنك تفتتح عاماً جديداً من عمرك".

ماجد الكدواني

وتحدث ماجد الكدواني في تصريحات تلفزيونية له عن حياته الأسرية، حيث أنه أب ليوسف 26 عاماً وساندرا 22 عاماً، تزوج وهو في عمر الـ26، وذكر أن ابنه يوسف درس السينما في أمريكا وشارك في دور دياب ضمن مسلسل "موضوع عائلي"، مؤكداً دعمه المستمر لمواهب أبنائه.

حقيقة تجسيد ماجد الكدواني دور البابا شنودة

وصرح الفنان ماجد الكدواني، مؤخراً عبر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، نافياً صلته بتجسيد دور البابا شنودة في مسلسل "بابا العرب"، وأوضح في الفيديو الذي وثقه بتاريخ الإثنين 28 أكتوبر 2019، قائلاً:"مساء الخير عليكم جميعاً، أنا ماجد الكدواني وأحب أن أوضح أنني لا أمتلك أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سواء على فيسبوك أو إنستجرام، إذا رأيتم حسابات تحمل اسمي، فأرجوكم تجاهلوها لأنها ليست تابعة لي، ولا أسمح بأي شكل من الأشكال أن يتم استغلال اسمي لخداع الناس".

جاء هذا التصريح بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن ماجد الكدواني سيجسد شخصية البابا شنودة الثالث في مسلسل جديد، ومع تداول هذه الأخبار، خرج الكدواني ليكذب جميع الحسابات الوهمية التي تزعم ذلك.

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