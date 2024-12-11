ميرنا جميل تفاجئ جمهورها بأول صورة مع شقيقتها: "شبه بعض اوي"

ظهرت الفنانة ميرنا جميل برفقة شقيقتها ساندرا لأول مرة في إحدى الحفلات، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على فيس بوك وعلقت: "شبه بعض أوي ولا إيه؟" وانهمرت التعليقات من أصدقائها ومتابعيها الذين لاحظوا الشبه الكبير بينهما.

يرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية أبرز التفاصيل حول ظهور الفنانة ميرنا جميل مع شقيقتها ساندرا لأول مرة في إحدى الحفلات الفنية.

ميرنا جميل تتألق في البنك سرقوه

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل قد شاركت مؤخراً في عرض مسرحية "البنك سرقوه" ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة المسرحية من بطولة عدد من النجوم البارزين، مثل أشرف عبد الباقي، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، ميرنا جميل، سلوى خطاب، سليمان عيد، مصطفى بسيط، إبرام سمير، مصطفى البنا، وشريف حسني، ومن إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي شيق، حيث تسلط الضوء على هروب أحد المجرمين الخطيرين من السجن، ليبدأ بعدها في التخطيط لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك، ما يضيف إلى القصة عنصر التشويق والإثارة.

مسلسل بيت الرفاعي

قدمت الفنانة ميرنا جميل أداءً لافتاً في دراما رمضان الماضي 2025 من خلال دورها المميز في مسلسل "بيت الرفاعي"، حيث جسدت شخصية "سامية حلويات" بجانب الفنان أمير كرارة في هذا العمل، تلعب ميرنا دور البطولة النسائية، حيث تقف بجانب كرارة في رحلته للهروب من تهمة قتل والده، وتمد له الدعم العاطفي بعد وقوعها في حبه، لينتهي بهما الأمر بالزواج وقد نجحت ميرنا في إضفاء لمسة من الفكاهة وخفة الدم على شخصية "سامية"، مما زاد من جاذبية العمل.

تفاصيل إضافية عن المسلسل

مسلسل بيت الرفاعي يضم كوكبة من النجوم، من بينهم أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس، بالإضافة إلى العديد من الفنانين الآخرين.

العمل من تأليف بيتر ميمي، هند عبدالله، وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع بين التشويق والأحداث الدرامية التي تأسر الجمهور.

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