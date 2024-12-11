الفنان زينة وجها لوجه مع أحمد عز في محكمة الأسرة

قضت محكمة الأسرة التابعة لمنطقة مدينة نصر، النظر في دعوى الفنانة زينة الجديدة ضد والد طفليها الفنان أحمد عز، 17 ديسمبر الجاري، والتي تطالبه بزيادة نفقة طفليها شهريًا، ويستعرض الموجز التفاصيل.

دعوى قضائية ضد أحمد عز

وكانت الفنانة زينة أقامت دعوى قضائية تطالب فيها الفنان أحمد عز، بزيادة نفقة توأمها، بعدما حقق فيلمه الأخير “أولاد رزق” نجاحا باهرا، الأمر الذي دفعها للمطالبة بزيادة النفقة الشهرية لتلبية احتياجات طفليها.

حكم سابق بزيادة النفقة

جدير بالذكر أن محكمة الأسرة التابعة لميدنة نصر، قد أصدرت سابقا حكمها بإلزام الفنان أحمد عز مبلغ 23 ألفًا و304 جنيهات إسترلينية، أي ما يعادل مليون جنيه مصري، على خلفية دعواها بالمصروفات الدراسية لعام 2022-2023.

الفنانة زينة

الفنانة زينة في دعوى قضائية جديدة

وكانت الفنانة زينة تقدمت بدعوى قضائية تطالب فيها بزيادة المصرووفات الدراسية من الفنان أحمد عز لتوأميه، ليقدم الدفاع الخاص بها، مذكرة تحتوى على جميع المعلومات الخاصة بالفنان أحمد عز، خاصة بعد نجاح أعمال الفنية الأخيرة، "الممر" و"أبوعمر المصري".

إعلانات كتير وفلوس أكتر

وذكر دفاع الفنان زينة وجود الإعلانات التي تأتي بعوائد مالية، مشيرا لكل التكاليف الإضافية، التي يمكن لأحمد عز إنفاقها دون التأثير عليه، مشيرا لضرورة تغطية المصروفات الخاصة بالأطفال.

جواز سفر قديم

جدير بالذكر أن الفنانة زينة تستخدم صوة جواز سفر خاص بها ولكنه ملغي منذ مدة طويلة، فقط أثناء استلامها لنفقة توأميها، الغريب أن جواز السفرتم انتهاء صلاحية استخدامه منذ عام 2008، وتستخدم الآن جوز سفر مختلف، إلا أن جميع أوراقها لاستلامها نفقة طفليها، مسجلة بهذا الجواز،بالإضافة إلى أن جميع البيانات المسجلة في دفاتر استلام الأوراق قديمة، فمدون بها أنها طالبة بكلية التجارة، بالتأكيد أن هذا الجواز لا يمكن استخدامه أثناء السفر ولكن كيف يستخدم في استلام النفقة.

لا شك أن أمر استخدام زينة لجواز السفر القديم يحمل سرا خطيرا لا يعرفه أحد، فأزمة الفنانة زينة، أو كما هو مسجل بجواز السفر وسام رضا إسماعيل، مع الفنان أحمد عز، مضى عليها 11 عام، بالإضافة إلى أنها لم تستلم النفقات منذ مدة طويلة، الأمر الذي المحضر يخطرها بضرورة استلام النفقة ألا وهي 72 ألف و300 جنيه، وخيرها بين الاستلام أو إيداع النفقة خزينة المحكمة.

وبالفعل استلمت الفنانة زينة مبلغ النفقة بموجب جواز السفر الملغي، وطبقا للحكم في القضية رقم 5692 لسنة 2022 أسرة مدينة نصر.

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