أنا مش فستان.. زينة تكشف أسباب قلة حضورها المهرجانات الفنية

شاركت الفنانة زينة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي القائم بالرياض على غير العادة، وتفاجئ الحضور بمشاركة زينة المعروف عنها أنها مقلة في المشاركة بمثل هذه المناسبات.

وكشفت زينة عن أسباب ظهورها النادر قائلة " مبحبش أبقى موجودة عشان ابقى فستان معدي على السجادة الحمراء، بحب يبقى ليا وجود سواء استلم جائزة او اسلم حد من زمايلي جائزة أو اكون لجنة تحكيم".

وأضافت" انا ليا قيمة انا مش فستان، أنا عمري ماروحت مهرجان غير ياواخده جائزة، يابقدم جائزة لحد يا لجنة تحكيم، لازم يبقى في سبب للتواجد، متربتش على كدا في الشغلانة".

وفي سياق آخر تشارك زينة في الموسم الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل العتاولة 2 بعد النجاح المدوي الذي شهده الموسم الأول.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل (العتاولة 2) في إطار من الإثارة والتشويق، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك.

أبطال مسلسل العتاولة



يشارك في مسلسل العتاولة 2 باقة من ألمع نجوم الفن أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة رضا، نسرين امين، وتحل فيفي عبده محل الفنانة فريدة سيف النصر وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ويرصد لكم الموجز فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي حيث انطلقت الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 بتاريخ 5 ديسمبر 2024، بمقره الجديد بمنطقة جدة التاريخية (البلد)، وتتواصل فعالياته لمدة عشرة أيام (من 5 إلى 14 ديسمبر )، بمشاركة الأفلام السعودية والعربية والعالمية، بعضها يُعرض لأول مرة، وأُختير فيلم «ضي» لحفل الافتتاح، وهو إنتاج سعودي مصري، يتناول قصة طفل نوبي في الـ11 من عمره، يعاني مرض «المهق»، لكنه يمتلك صوتاً جميلاً ويحلم بأن يصبح مطرباً شهيراً.

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