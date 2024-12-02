أهم فعاليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي.. تعرف على التفاصيل

يبدأ مهرجان البحر الاحمر السينمائي فعالياته قريبا في دورته الرابعة على التوالي وقد اعلن ان شعاره لهذا العام سيكون عنوانه للسينما بيت جديد” كاشفا عن اعمق اهدافه وهو توحيد تشكيلة من المع النجوم في شتى بقاع الارض وسيتم تشييد المهرجان لهذا العام في منطقة “البلد” في جدة المطلة على البحر الأحمرو سيكون المهرجان برعاية مجموعة قنوات MBC و شركة روح السعودية ومنصة تيك توك وجينيسيس والخطوط الجوية السعودية، ووكالة أفلام العلا، ودار شوبارد للمجوهرات، والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

متى ستبدأ فعاليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي

ستبدأ فعاليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي في المدة بين الخميس الخامس من ديسمبر وحتى السيت ال 14 من ديسمبر ل2024

تكريم نجمات السينما من حول العالم

كما سيشهد المهرجان النجمة منى ذكي عن فيلمها الصادر لهذا العام رحلة 404 والذي حقق نجاحا باهرا في صالات السينما قبولا جماهيريا واسعا ووصل الى ترشيحات الاوسكار 2025 بالاضافة الى تكريم نجمة هوليوود فيولا ديفيس عن فيلميها المرأة الملك وأساور، بالإضافة إلى تكريم خاص على كافة أعمالها وتركيزها على تطور صناعة السينما في هوليوود من خلال مشاركتها كمنتجة ودار النشر الخاصة بها.

كما سيتم استضافة بـ مهرجان البحر الاحمر الخان الرابع كما تلقب في الاعلام الهندي النجمة كارينا كابور خان في حوار خاص ضمن فعاليات المهرجان عن فيلمها الصادر حديثا على منصة NETFLIX … The Buckingham Murdur والذي كان من اخراج المخرج هانسال ميهتا كما سيشمل المهرجان ايضا جلسة حوارية مع ابن عمها النجم رانبير كابور لمناقشة فيلمه الذي كان ضمن اعلى ايرادات في افلام بوليوود العام الماضي Animal وشاركه فيها بوبي ديول - راشميكا ماندنا -أنيل كابور و تريبتي ديمري واخرجه سانديب ريدي فانجا

الافلام التي سيضمها مهرجان البحر الاحمر لهذا العام

عبدو وسنية – مصر.

سلمى وقمر – السعودية.

الصف الأول – السعودية.

هوبال – السعودية.

ليل ونهار – السعودية.

ماريا من بطولة انجلينا جولي واخراج بابلو لارين ويعتبر عرضه في المهرجان هو العر العرض الاول له في الشرق الاوسط

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