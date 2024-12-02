أسعار تذاكر حفل إليسا في قبرص.. حفل ضخم ينتظر جمهورها

تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل ضخم في مدينة ليماسول بقبرص يوم 25 يناير 2025، حيث سيجمع جمهورها من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بأجمل أغانيها. وقد كشفت الشركة المنظمة عن أسعار تذاكر الحفل، مما يوفر للجميع فرصة حضور هذا الحدث المميز، ستقدم إليسا باقة من أغانيها القديمة والجديدة التي لاقت صدى واسعًا لدى محبيها.

يرصد الموجز التفاصيل كاملة حول حفل إليسا وأسعار التذاكر خلال السطور التالية.

إليسا

تفاصيل وأسعار تذاكر الحفل

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة إليسا في مدينة ليماسول بقبرص عن أسعار التذاكر، التي تتراوح من 90 إلى 500 جنيه إسترليني.

من المقرر أن تحيي إليسا الحفل في 25 يناير 2025، ويعد واحدًا من أبرز الأحداث الفنية التي ينتظرها جمهور إليسا في جميع أنحاء العالم.

كما أكدت الشركة أن إليسا ستقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيها الشهيرة، التي تتنوع بين أعمالها القديمة والحديثة، حيث ستتفاعل مع جمهورها من خلال باقة من الأغاني التي لاقت نجاحًا كبيرًا على مدار مسيرتها الفنية.

إليسا

أخر أعمال إليسا



من بين أحدث أعمال إليسا التي حققت نجاحًا واسعًا، تأتي أغنيتها "العقد"، التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي.

أثارت الأغنية ردود فعل إيجابية للغاية من جمهورها على مختلف منصات الاستماع، وحققت ملايين المشاهدات.

تتميز الأغنية بكلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال الحمداوي، مما جعلها واحدة من أغانيها الأكثر شهرة في السنوات الأخيرة.

وتقول كلمات الأغنية:

"بالعقد ده عقدتني... والسلسلة دي حبل وإنت خانقني بيه..."

إليسا تكشف عن تجربتها العاطفية السابقة



في لقاء سابق لها في برنامج "بيت السعد"، فاجأت إليسا جمهورها بالكشف عن تجربة حب مرّت بها في مرحلة المراهقة، والتي كانت من طرف واحد.

تحدثت إليسا عن هذه الفترة وأكدت أنها لم تكن ناضجة بما فيه الكفاية حينها لفهم حقيقة مشاعرها بشكل كامل، وقالت: "حبيت من طرف واحد وأنا صغيرة لكن عند سن معين بقيت أعمل كنترول... مبحبش أوجع قلبي ومبحبش وجع القلب عمومًا."

وأضافت أنها تعلمت من هذه التجربة كيف تحمي نفسها عاطفيًا، حيث أكدت: "مبديش أمان لحد مش بيبادلني نفس الاهتمام والطاقة اللي بديهاله".

وأثناء اللقاء، تدخل الفنان عمرو سعد قائلاً: "أومال سايباني أنا أحبك من طرف واحد ليه؟ بتحبي توجعي قلب الناس ليه؟"، مما أضاف جوًا من المرح والود في اللقاء.

إليسا

نجاح أغنية "أنا سكتين"



تستمر إليسا في تقديم أغاني تعكس مختلف مراحل حياتها وتوجهاتها الفنية، حيث أطلقت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "أنا سكتين" التي نالت إعجابًا كبيرًا من جمهورها بعد نشرها عبر المنصات الموسيقية المختلفة، تتميز بكلمات جريئة وصادقة تعكس الصراع الداخلي بين الحب والخذلان.

وتقول كلمات الأغنية: "تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق... أنا سكتين جنة وجحيم..."



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