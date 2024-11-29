إليسا تكشف عن موعد ومكان حفلها الجديد

أعلنت الفنانة إليسا عن إقامة حفلها القادم بدولة البحرين وذلك في 19 ديسمبر القادم.

وأعربت عن تشوقها الشديد لأهل البحرين حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام " البحرين، لقد مر وقت طويلاً وأنا أفتقدكم جميعا".

وتابعت " أنا متحمسة جدًا للعودة ومشاركة هذه الليلة الرائعة معكم، أراكم قريبًا".

وفي سياق تربعت أغنية إليسا "كله وهم" على عرش قائمة أغاني منصة أنغامي، حيث تصدرت المركز الأول.

وأعربت إليسا عن حفاوتها بهذا الحدث وكتب عبر حسابها على موقع "x" تويتر سابقًا "الأغنية اللبنانية رقم 1 على أنغامي لهالعام. وحظي ضحكلي وشو كان بيمنعك وأنا مش صوتك وبتمون وأنا وبس وعبالي حبيبي وكرهني وسلملي عليه وحبك وجع ويا مرايتي وكرمالك ويا ريت وبدي دوب! شو حلوة هالمفاجأة!".

وتابعت "حبكن عطاني 10% من قائمة الأغاني اللبنانية هالسنة. بحبكن وبحب لبنان وبحب كل حدا بيحب لبنان من أيا بلد كان".

إليسا

إليسا تنعي وفاة محمد رحيم

تأثرت الفنانة اللبنانية إليسا بعد وفاة صديقها الملحن محمد رحيم الذي وافته المنية صباح يوم السيت الموافق 23 نوفمبر الجاري عن عمر ناهز 45 عامًا بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وكتبت إليسا عبر حسابها على منصة "x" " صعبة عليي كتير أحكي بعد خبر خسارتك، كنت صديقي والإنسان يللي بخليني ابتسم بس شوف رسالة منو، وشريك النجاح بمحطات كتيرة بمسيرتي ومسيرة كتار من زملائي، ويللي عندو تاريخ محمد رحيم ذكراه ما بتموت، رح أشتقلك كتير يا صديقي وأفتقد لك بكل ألبوم عم حضرلو، الله يرحمك ويكون مثواك الجنة".



فستان دا ولا منشفه

ويرصد لكم الموجز تفاصيل تعرض إليسا للنقد ، حيث أحيت الفنانة إليسا أول أمس حفلا غنائيًا كبيرًا بالقاهرة وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور وقدمت فيه إليسا باقة من ألمع أغانيها مثل تصدق بمين وبتمون وغيرها من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور.

وتعرضت إليسا للنقد اللاذع من الجمهور بعد ظهورها على مسرح الحفل بفستان فسفوري قصير مكشوف الصدر دون أكمام من دار mc Queen بلغ ثمنه 3370 دولار أي ما يعادل 168 ألف جنيها

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