خالد سليم يكشف تفاصيل غيابه عن جنازة الملحن محمد رحيم

أعرب الفنان خالد سليم عن حزنه الشديد وخجله لغيابه عن عزاء الملحن محمد رحيم والذي أقيم اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر الجاري بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، ويرصد الموجز اسباب غيابه.

وكتب خالد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام " محمد رحيم أخويا وحبيبي.. كان نفسي متأخرش عنك أبدًا في إني أخد عزاك و أقف جنب اخواتي وحبايبك".

وتابع " كان عندي أول يوم تصوير واليوم كله كان ليا وللأسف كان صعب أني أكون موجود".

واختتم حديثه قائلا " بحد هتوحشني أوي ياحبيبي يا محترم يا أنضف وأنقى خلق الله".



ومن الجدير بالذكر أن الفنان خالد سليم يشارك في مسلسل وتقابل حبيب بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويعد هذا العمل ثاني لقاء بين الثنائي بعد سنوات طويلة على مرور فيلم جوازة ميري.

ويشارك في المسلسل باقة من ألمع نجوم الفن أبرزهم كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، محمود ياسين جونيور، صلاح عبد الله، أنوشكا، بدرية طلبة، رشوان توفيق، إيمان السيد، حنان سليمان، ندى موسى، بسنت شوقي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

خالد سليم



وفي سياق آخر غابت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن المشاركة في الموسم الرمضاني السابق 2024 وذلك بعد موسم قوي قدمته ياسمين مع طليقها أحمد العوضي حيث شاركته في مسلسل ضرب نار الذي عرض في دراما رمضان 2023.

مسلسل ضرب نار

بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة في إطار من التشويق والإثارة.

أبطال مسلسل ضرب نار

شارك في المسلسل مجموعة فنية رائعة من ضمنهم ياسمين عبد العزيز، بدرية طلبة، إيمان السيد ماجد المصري، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، مها نصار، أحمد عبد الله، تامر نبيل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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