إليسا وسعد لمجرد يحصدان نصف مليار على اليوتيوب والسر من أول دقيقة

احتفل المطرب سعد لمجرد خلال الساعات الماضية، بوصول أغنية من أول دقيقة لـ نصف مليار مشاهدة على الموقع الشهير يوتيوب، وذلك عبر حسابه الشخصي،وفي هذا الصدد يستعرض" الموجز " التفاصيل في سطور.

سعد لمجرد وإليسا

نشر الفنان سعد لمجرد بوست على حسابه الخاص على "إنستجرام" ليعبر فيه عن سعادته بتحقيق الأغنية هذا النجاح ووجه الشكر لـ المطربة إليسا.



قال لمجرد خلال البوست كم هو جميل أن أتذوق طعم النجاح بجانب أحبائي، كل الشكر والاحترام للفنانة العظيمة إليسا، وللأعزاء أمير طعيمة، رامي جمال، وأحمد إبراهيم، ممتن لكم جميعًا لدعمكم الكبير في نجاح هذه الأغنية.

تفاصيل أغنية من أول دقيقة

حققت أغنية من أول دقيقة نجاحا كبيرا وقت طرحها، حيث تخطت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة بعد شهر واحد فقط، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم فيما تعد التعاون الأول بين الثنائي إليسا ولمجرد.

كما دخلت الأغنية قائمة أفضل الفيديوهات الموسيقية حول العالم، واحتلت المرتبة الرابعة في الترتيب، والمركز الأول في قائمة الأكثر استماعا في مصر والعديد من الدول العربية، خلال شهر من طرحها.

أغنية بشوفك لـ سعد لمجرد

وطرح سعد لمجرد آواخر الشهر الماضي أغنيته الجديدة بعنوان بشوفك، عبر قناته على يوتيوب، وحصدت أغنية بشوفك أول مليون مشاهدة لها بعد 12 يوم على طرحها ، وغناها سعد لمجرد باللهجة المصرية وجاءت الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

سعد لمجرد وإليسا

تفاصيل أغنية بشوفك

بشوفك من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد وحيد كينج، مكس وماستر هاني محروس، جيتار شريف سعيد، كيبورد محمود شاهي، ومن إنتاج سعد لمجرد وأمير طعيمة، فيما أخرج الفيديو كليب حسام الحسيني.آخر حفلات سعد لمجرد في مصر.

والجديربالذكر أن الفنان سعد لمجرد كان قد أحيا حفلا غنائيا ضخمًا في إبريل الماضي في مصر بمنطقة الزمالك في القاهرة، وكان الحضور كامل العدد من جمهور لمجرد بمختلف الجنسيات العربية.

كواليس حفل سعد لمجرد في مصر

وأشعل سعد لمجرد الأجواء في الحفل عند صعوده إلى خشبة المسرح مرددًا أغنيته الشهيرة أنت معلم، وسط تفاعل واسع من الحضور، حيث تعالت هتافات وصيحات الترحيب من جمهور لمجرد الكبير، وقدم سعد باقة متنوعة من أشهر أغانيه منها إنساي، أنت باغية واحد، أنا ماشي ساهل، أنت حياتي، بالإضافة إلى أغنية بنت السلطان لـ أحمد عدوية.

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