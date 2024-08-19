غرائب وطرائف إطلالات الفنانين.. بعد فستان سعد لمجرد

في الساعات الأخيرة، أثار الفنان المغربي سعد لمجرد جدلاً واسعاً بعد ظهوره في حفله الأخير في دبي مرتدياً فستاناً واسعاً.

لم تكن هذه الإطلالة متوقعة من فنان معروف بأناقته المعتادة، مما جعلها موضوعاً ساخناً على وسائل التواصل الاجتماعي، فإلى جانب التعليقات الساخرة، تساءل البعض إن كانت هذه الموضة منتشرة في منطقة ما أو إذا كانت مجرد صيحة غريبة.

يرصد " الموجز " أبرز الاطلالات الغريبة في السياق التالي :

محمود الليثي وسلسلة الذهب الثقيلة

في فبراير 2023، أثار المطرب الشعبي محمود الليثي موجة من الانتقادات بسبب ظهوره بقلادة ذهبية تزن نحو كيلوجرامين.

أثار هذا التعديل في إطلالته استغراباً واسعاً، وجعل الكثيرين يتساءلون عن سبب اختياره لمثل هذه القطعة الكبيرة.

حسن أبو الروس وأزياؤه الغريبة

بينما لا يزال حسن أبو الروس يبني اسمه في عالم الفن، استطاع أن يجذب الانتباه بإطلالاته غير التقليدية ، وارتدى في مهرجان الجونة السينمائي، زيّاً يشبه الفستان النسائي لكنه مغطى بألوان متعددة، مما جعله محط أنظار الجمهور وأثار جدلاً حول سبب اختياره لهذه الأزياء.

حسن أبو الروس

إطلالة أحلام المثيرة للجدل

أحيت الفنانة أحلام حفلاً ضخماً في الرياض مؤخراً، حيث ارتدت إكسسوارات غير تقليدية، بما في ذلك حلق ضخم أثار سخرية الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي. التعليقات الساخرة ركزت على حجم الحلق الذي اعتبره البعض غير مناسب لإطلالتها، مما أضاف مزيداً من الجدل حول اختياراتها.

أحمد سعد وأزياءه الغريبة

في مايو 2022، فاجأ أحمد سعد جمهوره بإطلالة غير تقليدية في حفله بالحديقة الصينية، حيث ارتدى قميصاً شفافاً، مما أثار حيرة وتساؤلات حول اختياره لهذه الملابس غير المألوفة.

عمرو دياب .. حلق في إعلاناته

في العام الماضي، عاد عمرو دياب ليكون محور نقاشات السوشيال ميديا بعد ظهوره بحلق في أحد إعلاناته.

بينما كان البعض يندد باختياره، اعتبره آخرون جزءاً من استراتيجيته الفنية لتوسيع قاعدته الجماهيرية.

ويجز وإطلالته الغريبة في مهرجان الجونة

في مهرجان الجونة السينمائي عام 2021، ارتدى ويجز بدلة غير تقليدية شبيهة بزي شخصية فطوطة للفنان الراحل سمير غانم، مما أثار موجة من التعليقات الطريفة والجدل حول اختياره لهذا الزي المميز.

ويجز

محمد رمضان .. تجدد الصدمة بأزيائه

يستمر محمد رمضان في إثارة الجدل من خلال إطلالاته المختلفة، حيث يتنوع بين الأغاني، الأزياء الرياضية، والأعمال السينمائية.

في أحدث ظهور له، ظهر عاري الصدر وفي تسريحة شعر غير تقليدية، مما جعله محط اهتمام واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

محمد رمضان

عمرو سعد وأزياؤه المثيرة للجدل

أثار عمرو سعد أيضاً الجدل مؤخراً بإطلالته الغريبة، حيث ارتدى قميصاً شفافاً وعقداً يشبه الأطقم النسائية، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن أسباب اختياره لهذا الزي الغير معتاد في حفلاته ، بينما يستمر في تقديم أدوار مميزة، يبدو أن هذه الإطلالة الجديدة قد تكون محاولة للتجديد والابتكار في عالم الفن.

عمرو سعد

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