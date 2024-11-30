منى زكي وفيولا ديفيس وإيفا لونجاريو أبرز حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أهم النجمات التي ستخوض مناقشات حوارية مع الجمهور حول أعمالهم السينمائية وأليات تطوير صناعة السينما ويستعرض لكم الموجز التفاصيل على النحو التالي.

ومن أبرز هؤلاء النجمات الفنانة منى زكى والتي ستقام جلستها الحوارية يوم 7 ديسمبر المقبل وذلك بعد عرض فيلمها 404 على هامش فعاليات المهرجان.

كما يستضيف أيضًا الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار فيولا ديفيس بعد حصولها على جائزة الأوسكار لفيلميها المرأة الملك، الأسوار.

وستتم استضافة الممثلة إيفا لونغاريو لمناقشة فيلم أنيمال و فيلم جرائم قصر باكنجيهام.



قصة فيلم رحلة 404

تدور أحداث فيلم رحلة 404 حول فتاة تائبة تدعى غادة سعيد تعمل مندوبة في إحدى الشركات العقارية، تريد أن تكفر عن ذنوبها برحلة إلى الكعبة مع والدها، وقبل السفر بيوم تصاب والدتها في حادث سيارة وتنقل إلى إحدى المستشفيات الخاصة، ويلزمها الطبيب بعملية يجب ألا تتخطى 24 ساعة، وتتصاعد الأحداث خلال رحلة بحثها عن المبلغ المالي لإجراء العملية.

أبطال فيلم رحلة 404

يشارك في فيلم 404 باقة من ألمع نجوم الوسط الفني أبرزهم منى زكي، محمد ممدوح، عارفة عبد الرسول، محمد فراج، شيرين رضا، صابرين، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، شادي ألفنس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

مهرجان البحر الاحمر السينمائي

في عام 2019 أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة عن 27 مبادرة ستتبناها وزارة الثقافة، كان من ضمنها مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتم تسجيل مؤسسة باسم المهرجان وفق الأنظمة السعودية، ووقع الاختيار على جدة التاريخية لتكون المقر الرئيسي، وعُيّن المخرج والمنتج السعودي محمود صباغ مديرًا ورئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة، فيما يرأس وزير الثقافة مجلس أمناء المؤسسة.

وفي 10 مايو 2020م أعلن عن تعيين محمد عبد العزيز التركي رئيساً تنفيذياً لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلفاً لمحمود صباغ

أهداف مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دعم أسس صناعة السينما السعودية والعربية

خلق سوق أفلام نشط يعزز حيوية المجتمع السعودي

تشجيع فرص التبادل الثقافي بين دول العالم

تعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة

وضع منصة رائدة في عرض السينما السعودية والعربية والدولية

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