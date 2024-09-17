بعد ترشيحه للأوسكار.. التفاصيل الكاملة لفيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404.. تصدر اسم فيلم "رحلة 404"، تريند جوجل، بعدما أعلنت نقابة المهن السينمائية عن ترشيح الفيلم لتمثيل مصر في جوائز الأوسكار لعام 2024، جاء ذلك بعدما اختارته لجنة متخصصة من السينمائيين والنقاد المستقلين، وذلك بعد فوزه بأغلبية الأصوات في التصويت الذي جرى بين مجموعة من الأفلام.

رحلة 404

أحداث فيلم رحلة 404

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بالفيلم، تدور أحداث فيلم رحلة 404 حول "غادة" التي تواجه مشكلة طارئة قبل سفرها لمكة لأداء فريضة الحج، وتتعرض والدتها لحادث سير، فتحتاج للأموال، وتبدأ في تدبير المال اللازم لها، فتضطر للعودة إلى ماضيها عن طريق أشخاص قطعت علاقتها بهم، والفيلم يستعرض ما إذا كانت ستتمكن من جمع المال والسفر، أم أن لجوءها لأصدقاء الماضي سيؤدي إلى تغييرات غير متوقعة في حياتها.

فاز فيلم رحلة 404 بجائزتين في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثالثة عشرة، كما حصلت منى زكي على جائزة أفضل ممثلة، كما نال الفيلم جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

تمنى الفنان تامر حبيب التوفيق لصناع الفيلم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيداً بجهودهم، حيث كتب منشورًا قال فيه:"مبروك يا جامدين".

أبطال فيلم رحلة 404

ويشارك في بطولة "رحلة 404" مجموعة من النجوم منهم محمد فراج، منى زكي ،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء، بالإضافة إلى حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، وآخرون من النجوم، والفيلم من تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

منى زكي

فيلم الجواهرجي

وتنتظر منى زكي، حالياً عرض فيلم الجواهرجي، الذي يقوم ببطولته محمد هنيدي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي عن أزمات الحياة الزوجية.

منى زكي



فيلم الست

وتشارك منى زكي حالياً في فيلم الست، وهو بطولة محمد فراج، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل. العمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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