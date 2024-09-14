أبرزهم منى زكي.. نجمات تشارك في مسلسلات الـ 15 حلقة رمضان 2025

مسلسلات الـ 15 حلقة رمضان 2025.. بدأ التحضير لموسم الدراما الرمضانية لعام 2025 بشكل مكثف، حيث يسعى العديد من نجوم الصف الأول لتقديم أعمال متنوعة تتراوح بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، والتشويق، ويلاحظ اعتماد الكثير من هؤلاء النجوم على تيمة الـ 15 حلقة، التي حققت نجاحًا ملحوظًا في المواسم السابقة،وهذا شجع المنتجين وصناع الدراما على التوجه لتلك النوعية من الأعمال.



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأعمال المنتظرة التي تنتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وأسماء النجوم الذين حجزوا مقاعدهم في هذا السباق الرمضاني المثير.

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم

من أبرز النجوم التي ستطل علينا في الموسم الرمضاني 2025، الفنانة دنيا سمير غانم، والتي ستشارك في مسلسل "عايشة الدور"، العمل من إخراج وتأليف أحمد الجندي، أما الإنتاج فهو من نصيب أحمد السبكي، ويجري حاليًا اختيار باقي أبطاله.

منى زكي

منى زكي



وتعود النجمة منى زكي للدراما بعد غيابها عن الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل جديد بعنوان "ناقص ضلع"، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، ويعد هذا التعاون الثاني بينهما بعد نجاح مسلسل "تحت الوصاية"، ويأتي هذا العمل من إنتاج شركة ميديا هب.

نيللي كريم

كما أعلنت النجمة نيللي كريم عن مشاركتها في رمضان المقبل بمسلسل يحمل عنوان "نارين"، وهو من إخراج عبدالعزيز النجار وتأليف أمين جمال، المسلسل من إنتاج أحمد الدسوقي الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي بمسلسل "فراولة".

حسن الرداد

بالإضافة إلى ذلك، يعود الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم للظهور معًا على الشاشة بعد غياب طويل من خلال مسلسل "حق آدم، العمل من تأليف أحمد سعد والي ويأتي ضمن تيمة الـ 15 حلقة.

هنا الزاهد

أما النجمة هنا الزاهد، فهي تستعد للعودة إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات من خلال مسلسل "نسخة واحدة لا تكفي"، العمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ويأتي من إنتاج ميديا هب.

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