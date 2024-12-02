تعرف على موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه والقنوات

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر مسلسل ساعته وتاريخه، فرصة مميزة لمجموعة من المواهب الشابة التي أثبتت جدارتها من خلال برنامج "كاستينج".

يعد مسلسل ساعته وتاريخه بمثابة منصة انطلاق حقيقية لهذه المواهب لدخول عالم الدراما الاحترافية، ويجمع بينهم وبين نخبة من النجوم في مسلسل يحمل طابع التشويق والإثارة، لذلك يرصد موقع الموجز مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

من المقرر عرض مسلسل ساعته وتاريخه، بداية من الخميس 5 ديسمبر عبر قناة DMC، حيث سيعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

مسلسل ساعته وتاريخه

قد أثار البرومو الرسمي لمسلسل ساعته وتاريخه، الذي نشرته القناة على منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي أبدى حماسه لمتابعة العمل المثير.

قضايا قانونية يناقشها مسلسل ساعته وتاريخه

يجسد مسلسل ساعته وتاريخه، مجموعة من القضايا الاجتماعية والقانونية التي لاقت اهتمام الرأي العام، حيث يسلط الضوء على أبرز ملفات المحاكم المصرية.

يتناول مسلسل ساعته وتاريخه، أحداثاً مثيرة تعتمد على أحداث حقيقية وتجسد القضايا بكافة تفاصيلها في إطار درامي مشوق.

مسلسل ساعته وتاريخه

صناع مسلسل ساعته وتاريخه

يشهد مسلسل ساعته وتاريخه، مشاركة نخبة من الفنانين المتميزين، بالإضافة إلى مجموعة من الفائزين في برنامج "كاستينج" الذي أطلقه المخرج عمرو سلامة لاكتشاف المواهب الفنية الجديدة.

وهذا العمل يمثل فرصة ثمينة لهؤلاء المبدعين لتقديم أنفسهم بشكل مميز أمام الجمهور.

يتولى كتابة سيناريو مسلسل ساعته وتاريخه، الكاتب المتميز محمود عزت، بينما يتشارك في إخراجه كل من المخرجين عمرو موسى وأحمد عادل وعمرو سلامة.

ومن خلال هذا التعاون بين المبدعين، يعد المسلسل بأن يقدم تجربة درامية مليئة بالتشويق والواقعية، تجذب المشاهد وتثير فضوله.

كواليس مسلسل ساعته وتاريخه

مع بداية تصوير مسلسل ساعته وتاريخه، نشر المخرج عمرو سلامة العديد من الصور من كواليس العمل، مما زاد من حماسة الجمهور.

المخرج عمرو سلامة

ومن المتوقع أن يحقق ساعته وتاريخه، نجاحًا كبيرًا، خاصة مع تطرقه لقضايا اجتماعية هامة ويعرضها بطريقة فنية مبتكرة وشيقة.



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