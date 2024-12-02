قبل ساعته وتاريخه.. حقائق جديدة تكشفها مايان السيد في قضية نيرة أشرف

أثار البرومو الرسمي لمسلسلساعته وتاريخه ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد طرحه من قبل الشركة المنتجة.

تم ربط شخصية الفنانة الشابة مايان السيد بشخصية نيرة أشرف، المعروفة إعلامياً بـ"فتاة المنصورة"، التي راحت ضحية حادث مأساوي قبل عام، الحادث الذي هز الرأي العام في مصر والذي وقع أثناء توجه نيرة إلى جامعتها في المنصورة.

وتكهن عدد من المتابعين على منصات السوشيال ميديا بأن الشخصية التي تجسدها مايان السيد في المسلسل هي نفسها شخصية نيرة أشرف، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب ارتباط القضية بتفاصيل مؤلمة تتعلق بالحادث.

يرصد موقع الموجز الحقيقة كاملة حول تجسيد مايان السيد لفتاة المنصورة خلال السطور التالية.

مايان السيد ونيرة أشرف

محتوى برومو مسلسل ساعته وتاريخه يثير المزيد من الشكوك

البرومو الذي تم طرحه للمسلسل يتضمن مشهدًا لمايان السيد وهي تجلس داخل أتوبيس، منهارة من البكاء بسبب الأحداث المؤلمة التي تعرضت لها.

هذا المشهد كان كافيًا لإشعال موجة من التكهنات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار البعض إلى أن مايان قد تجسد شخصية نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي تعرضت لجريمة قتل هزت الرأي العام.

برومو مسلسل ساعته وتاريخه

ومع اقتراب موعد عرض المسلسل في الخامس من ديسمبر الجاري عبر قناة "dmc"، كانت ردود الأفعال تتنوع ما بين التعاطف مع نيرة أشرف وبين الانتقاد بسبب التوقيت الحساس للمسلسل.

مايان السيد تنفي تجسيد شخصية نيرة أشرف

في تصريحات صحفية، ردت مايان السيد على تلك الشائعات بنفي قاطع. أكدت مايان أن ما تم تداوله عن تجسيدها لشخصية نيرة أشرف ليس سوى شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت أنها تجسد شخصية جديدة في المسلسل تدعى "نادية"، وهي شخصية تعرضت لظروف قاسية وتعيش معاناة مشابهة لما تعيشه العديد من الفتيات اللاتي يواجهن تحديات في الحياة.

وقالت مايان السيد إن العمل يهدف إلى معالجة قضايا اجتماعية متنوعة ترتبط بالنساء والفتيات بشكل عام، وليس التركيز على قضية واحدة أو شخصية محددة.

مايان السيد

موقف شقيقة نيرة أشرف من مسلسل ساعته وتاريخه

في رد فعل سريع على الأخبار التي تناولت دور مايان السيد في المسلسل، خرجت شروق أشرف، شقيقة نيرة، عن صمتها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك. هاجمت شروق فكرة تجسيد قصة شقيقتها في عمل فني، مشيرة إلى أن نيرة عاشت سنوات من الرعب والخوف بسبب القلق الدائم، وأن المسلسل سيعيد إليها وأفراد عائلتها ذكريات مؤلمة.

وتحدثت عن معاناتهم في محاولات حمايتها من المعتدي عليهم، متسائلة كيف يتم عرض مثل هذه القصص في الأعمال الفنية دون مراعاة لمشاعر العائلات المتضررة.

وقالت شروق: "إحنا عشنا أيام صعبة ولسه بنتعايش مع الألم، والمسلسل ده هيرجعنا لنقطة الصفر تاني."

تفاصيل البرومو وملامح مسلسل ساعته وتاريخه

البرومو بدأ بتصريحات تشويقية مفعمة بالإثارة، حيث كان يقول فيه أحد الشخصيات: "عايزك راجل ومتخافش.. مفيش راجل يستحمل اللي أبوك استحمله من أمك.. بيت مسكون."

وقد كان البرومو محملاً بمشاهد ذات طابع غامض، واستخدمت فيه ألوان غامقة، ما عزز الانطباع العام عن طابع الإثارة والتشويق للعمل.

كما شهد البرومو ظهور مجموعة من الفنانين المعروفين مثل أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، حنان سليمان، وغيرهم، مع تأكيد الكتابة على أنه "جرائم حقيقية من ملفات المحاكم المصرية"، مما يزيد من إثارة الفضول حول القضايا التي سيتناولها العمل.

مايان السيد تتحدث عن هدف العمل ورسالتها

أوضحت مايان السيد في تصريحاتها الصحفية أنها تأمل من خلال دورها في المسلسل أن تسلط الضوء على قضايا النساء بشكل عام، لاسيما تلك التي ترتبط بالعنف والمشاكل الاجتماعية التي تواجهها الفتيات في المجتمع المصري.

وقالت مايان السيد إن المسلسل يتناول قضايا متعددة تخص المرأة وتعرضها لتجارب صعبة، مؤكدة أن أي عمل يتناول قضية ضحايا العنف يجب أن يكون بحذر شديد وبالتنسيق مع العائلات المعنية.

وأضافت مايان السيد: "دوري يعكس واقع الفتيات في مجتمعنا، وأسعى من خلاله إلى تسليط الضوء على قضاياهن والحديث عن معاناتهن التي لا يعرفها الكثيرون."

تحديات مايان السيد أثناء التصوير وتعاونها مع عمرو سلامة



كما تحدثت مايان السيد عن التحديات التي واجهتها أثناء تصوير المسلسل، مشيرة إلى أن الأدوار التي تتعلق بالقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مزيج من الجراءة والاحترافية.

وقالت: "هذه الأدوار تضع الممثل أمام مسؤولية إنسانية كبيرة، وهذا ما يجعل العمل غنيًا بالتحديات. تصوير مشاهد هذه القضايا الاجتماعية لم يكن سهلًا، لكنني كنت عازمة على تقديم الشخصية بأقصى قدر من الإحساس والواقعية."

وأشادت مايان أيضًا بالمخرج عمرو سلامة، وقالت إن لمسته الإنسانية في العمل كانت رائعة، وقد ساعد على خلق جو من التعاون والتفاهم بين فريق العمل، وهو ما جعل التجربة ممتعة رغم صعوبتها.

مسلسل ساعته وتاريخه

عرض المسلسل في ديسمبر على قناة "dmc"

من المقرر عرض مسلسل "ساعته وتاريخه" على قناة "dmc" في 5 ديسمبر 2024، حيث سيتم عرض الحلقات كل خميس وجمعة في الساعة العاشرة مساءً. يعد المسلسل من إنتاج مواهب برنامج "كاستنج"، ويشارك فيه مجموعة من النجوم والمواهب الجديدة، مع الإشارة إلى أنه يعالج قضايا اجتماعية جادة مستوحاة من ملفات المحاكم المصرية.



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