بعد تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه والقنوات الناقله

تصدر مسلسل ساعته وتاريخه، منصات موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بعد طرح البرومو الرسمي وموعد عرض الحلقة الأولي من المسلسل، بطولة الفنان أحمد أمين، يطرح لكم "الموجز" معلومات عن العمل.

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

يبدأ عرض أولي حلقات مسلسل "ساعته وتاريخه" يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر، ومن المقرر عرضه أسبوعيا يومي الخميس والجمعة، الساعة 10 مساءاً على قناة DMC.

مسلسل ساعته وتاريخه

ويقدم المسلسل، مواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، ويناقش مسلسل ساعته وتاريخه القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة ومشوقة.

أسماء نجوم المستقبل المشاركون في المسلسل

يشارك في بطولة مسلسل ساعته وتاريخه، 13 ممثلاً وهم الفنان الشاب أحمد أسامة، أمنية، مريم كرم، ماريا، لميس، ميشال، سلمي، كيرولس، مريم نشأت، إسلام، دنيا.

مسلسل ساعته وتاريخه

تعاون مع هذا الشباب بعض من النجوم أبرزهم الفنان أحمد داش، أحمد أمين ، خالد أنور، محمد شاهين، أروي جودة، أحمد صيام ، خالد كمال، حنان سليمان، مايان السيد، وآخرون ، كل هذا بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي.

برنامج "كاستنج"

يعد برنامج "كاستنج" أحدث انتاجات United Studios والذي يعرض على قناة DMC يومي الخميس والجمعة في الساعة 11 مساءاً.

مسلسل ساعته وتاريخه

ويهدف البرنامج إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تليفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.



آخر أعمال أحمد أمين

شارك أحمد أمين مؤخرا في مسلسل "بابا جه" كضيف شرف، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2024 مع اكبر النجوم أبرزهم اكرم حسني، محمود البزاوي، نسرين أمين ، سما إبراهيم، ياسر الطوبجي، والطفلة لافينيا نادر، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.

أحمد أمين يشيد بتجربة مسلسل ساعته وتاريخه

أعرب أحمد أمين عن خوضه تجربة مسلسل “ساعته وتاريخه” من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب أمين قائلا: من الحاجات اللي بتحسسني اننا فعلا لسه بخير إن مواهب جديدة تطلع للنور.. أكسجين في الجو كدا خصوصا لما أخيرا تشوف دايرة مقفولة مشروع متكامل من أول تدريب المواهب في برنامج كاستنج" لحد إنتاج مسلسل ساعته وتاريخه " اللي كل حلقة فيه.. من بطولة موهبة من مواهب البرنامج مع ضيف شرف من النجوم تركيبة معتبرة عايزة تكمل بس ونشوف المواهب دي السنادي علطول في أعمال مميزة رمضان اللي جاي مثلا.

واثني بالشكر على فريق عمل برنامج كاستنج برئاسة أحمد فايق رئيس قطاع البرامج.. وطبعا صديقي المخرج عمرو سلامة وكل فريق العمل واحد واحد.. ومخرج الحلقة اللي أنا كنت ضيفها الفنان الجميل عمرو موسى وتعيش مصر ولادة مواهب في كل المجالات المسلسل هيتذاع كل خميس وجمعة الساعة 10 مساءا.

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