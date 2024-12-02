قريباً.. مسلسل ساعته وتاريخه يفتح أبواب المحاكم المصرية أمام الشاشة

طرحت قناة DMC البرومو الرسمي لمسلسل "ساعته وتاريخه"، الذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، من المقرر عرض العمل قريباً على قناتي DMC ودبي، بالإضافة إلى منصة "واتش ات"، ليصل إلى أكبر شريحة من المشاهدين في مصر والوطن العربي.

يرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل حول مسلسل "ساعته وتاريخه" خلال السطور التالية ط

رؤية جديدة لدعم المواهب الفنية



يُعد مسلسل "ساعته وتاريخه" مبادرة غير مسبوقة لدعم المواهب الشابة، حيث يشارك في تقديمه الفائزون من برنامج "كاستنج"، الذي أطلقه المخرج عمرو سلامة لاكتشاف وجوه جديدة في عالم التمثيل.

تسعى الشركة المتحدة من خلال هذه الخطوة إلى خلق جيل جديد من الفنانين الموهوبين، واضعة مصلحة هؤلاء المواهب ومستقبلهم الفني على رأس أولوياتها، مع توفير الحماية والدعم الكامل لهم.

مسلسل ساعته وتاريخه

قصص حقيقية من قلب المحاكم المصرية



يرتكز مسلسل "ساعته وتاريخه" على قصص مستوحاة من ملفات حقيقية من المحاكم المصرية، تقدم بأسلوب درامي مميز. العمل من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل، مع إشراف قانوني من المستشار بهاء المري، مما يضيف مصداقية وثقلاً إلى المشروع.

جهود جماعية وراء كواليس مسلسل ساعته وتاريخه

شارك فريق متميز في إنجاز هذا العمل، بدءاً من إنتاج يونايتد ستديوز، بقيادة محمد خيري ومحمد محروس، إلى التصوير الذي تولاه عمر أبو دومة.

وأشار الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، عبر حسابه على فيسبوك إلى أن المسلسل يمثل تجربة فريدة تجمع بين الوجوه الجديدة ونخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية، مما يعد إضافة مميزة للمشهد الفني.

الإعلامي أحمد فايق

تصريحات عمرو سلامة حول مسلسل ساعته وتاريخه

من جانبه، شارك المخرج عمرو سلامة صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "في ساعته وتاريخه، بدأ تصوير (ساعته وتاريخه)".

تعكس هذه الكلمات حماسته للعمل، الذي يُتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً بفضل فكرته المبتكرة وأداء فريقه المتفاني.

المخرج عمرو سلامة

مسلسل استثنائي بفكر جديد

"ساعته وتاريخه" ليس مجرد عمل درامي، بل هو مشروع متكامل يسعى لترك بصمة في صناعة الفن، سواء من خلال تقديم قصص حقيقية تشد الانتباه أو عبر تمكين جيل جديد من الفنانين المبدعين ويمثل المشروع يمثل خطوة هامة نحو تطوير الدراما المصرية وتعزيز مكانتها في الساحة العربية.

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