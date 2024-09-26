المخرج عمرو سلامة: رفضنا أي فيديو من التيك توك وبندور على تمثيل حقيقي في كاستينج

في حديثه الأخير، ألقى المخرج عمرو سلامة الضوء على تفاصيل برنامج كاستينج، وكيفية اختيار وفرز المواهب المشاركة فيه، حيث أشار إلى أن البرنامج استقبل حوالي 16 ألف متقدم، وركز على ضرورة توفر معايير محددة للقبول.

يرصد موقع الموجز أبرز تصريحات المخرج عمرو سلامة حول برنامج كاستينج.

المخرج عمرو سلامة

رفض الفيديوهات من وسائل التواصل الاجتماعي

خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج "الراديو بيضحك" على راديو 9090، أكد عمرو سلامة أنه اتخذ قرارًا صارمًا بعدم قبول أي مشارك قام بإرسال فيديو من التيك توك، حيث قال: "رفضت أي شخص أرسل فيديو لتمثيل على التيك توك، لأن تحريك الفم على شيء لا يُعتبر تمثيلًا حقيقيًا، وكنا نبحث عن مشهد تمثيلي حقيقي."

عملية الفرز والاختيار

وتحدث عمرو عن حجم المنافسة الكبير وكيف تم اختيار المشاركين. حيث ذكر أنه تم تنظيم يوم للتمثيل "أوديشن" للمتقدمين الذين تم اختيارهم مبدئيًا، وذلك للتعرف عليهم بشكل أفضل.

وأضاف: "اخترنا 55 ممثلًا، وبعدها قمنا بتصفية العدد حتى وصلنا إلى العدد النهائي."

بداية عمرو سلامة الفنية

وعن بداياته، كشف عمرو سلامة أنه بدأ تجربته الفنية في عالم التمثيل من خلال دور صغير، ثم انتقل إلى المسرح، حيث أشار إلى أنه يفهم تمامًا شعور المبتدئين الذين يسعون لدخول هذا المجال، مؤكدًا أنه لا توجد وصفة سحرية لدخول عالم الفن.

عمرو سلامة

موعد عرض الحلقة الجديدة

من المقرر عرض حلقة جديدة من برنامج كاستينج مساء اليوم الخميس على قناة dmc، حيث سيستمر البرنامج في استكشاف المواهب الشابة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يُعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في الساعة العاشرة مساءً، وقد حظي بإعجاب الجمهور، خاصةً من عشاق الفن والتمثيل، لما يقدمه من فرص حقيقية للمواهب الشابة.

يذكر أعلن المخرج عمرو سلامة مؤخرًا عن بدء تصوير أحدث أعماله، مسلسل "برستيج"، والذي يمثل عودة مميزة للفنانة راندا عوض إلى عالم التمثيل بعد فترة غياب طويلة.

وكان آخر مشاركات الفنانة راندا عوض في مسلسل "كلبش 2" عام 2018، مما يجعل هذه العودة منتظرة بشغف من قبل جمهورها

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