ريهام سعيد تهاجم التيك توكر: ندمانة على إستضافة الناس دي في برنامجي

هاجمت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد صناع المحتوي وبلوجرز التيك توك الذي يعملون لايفات من أجل الجولات والفيديوهات الذي لا قيمة لها لكسب المال، وذلك من خلال نشر بوست عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، ويكشف الموجز سبب المنشور.

ريهام سعيد تهاجم التيك توكر



وعلقت ريهام سعيد قائلة: أنا مكنتش بدخل علي التيك توك و لا اعرف الي بيحصل فيه أنا بعتذر لجمهوري اني استضفت و لو حتي واحد منهم هي ايه الجولات و الفيديوهات الي علي التيك توك الي كلها ألفاظ قذره و ايحاءت انتوا مش خايفين تتحبسوا ليه كده ؟ ليه بتخلوا شكلنا كده ؟ و انتوا عشره و احنا ١٣٠ مليون احنا شعب عظيم عيب عيب أوي كمان.

ريهام سعيد تهاجم التيك توكر

ريهام سعيد تدعو لمساعدة شاب يعاني من متلازمة توريت

منذ أيام عرضت الإعلامية ريهام سعيد، حالة مرضية لشاب يدعى محمد جمال يعاني من متلازمة توريت، ووصفته بأنه شخص مثابر ويمتلك كاريزما، ودعت الجميع إلى مساعدته.

وأضافت "سعيد"، خلال بث مباشر على فيسبوك، أنها تواصلت مع فريق قوي من متخصصين أمراض المخ والأعصاب بجامعة عين شمس.

ريهام سعيد

واوضحت ريهام سعيد، أن هذا الفريق الطبي دائمًا من يقدم المساعدة تحديدًا في الحالات الحرجة كما حدث في حالة محمد ونورا الذين كانا يعانيان من حالة عدم توافق عصبي وتم تركيب لهم الجهاز jbr وأصبحا الآن في حالة طبيعية.

وأكدت أن مرض محمد يحتاج لتركيب جهاز jbr وخلال 6 شهور فى حال تركيبه سيصبح طبيعى، مؤكده أن علاج الحالة سيأخد وقت طويل إضافة إلى برمجة الجهاز.

واختتمت ريهام: عندما جلست معه قال لي الحل فى ألمانيا ولكني أعتقد أن الحل فى مصر، مضيفة: "عندنا جراحين عظام وبإذن الله الجهاز هينفع وممتنه جدا لله سبحانه وتعالي إنه بيدينا أمل.

أخر أعمال ريهام سعيد

شاركت الإعلامية ريهام سعيد مؤخرا في العديد من المسلسلات، وقدمت عدد من البرامج التلفزيونية، ويعد برنامج صبايا الخير من أشهر ما قدمت لما يطرحه من قضايا مهمة.

وأعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عن انطلاق برنامجها الجديد «هي و صبايا» خلال الأيام القليلة المقبلة، وكتبت ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» انتظرونا مع أقوي حلقات هي وصبايا على صفحتي الشخصية الساعة ٩، ٣٠.

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