خلوة شرعية وفلوس التيك توك.. أشهر أزمات زوجة عصام صاصا مع جمهوره

زوجة عصام صاصا.. تصدر اسم البلوجر جهاد أحمد، زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، خلال الساعات الماضية قائمة التريند على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها المتكرر على السوشيال ميديا رغم حبس زوجها.

جهاد أحمد وزوجها عصام صاصا



رد جهاد أحمد زوجة عصام صاصا على منتقديها

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، تعرضت زوجة عصام صاصا جهاد أحمد لهجوم حاد من قبل الجمهور على السوشيال ميديا، وهذا دفعها للرد على منتقديها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه أن ظهورها المتكرر على السوشيال ميديا من أجل الإنفاق على نفسها وعلى أسرتها، قائلة:"الكلام بيفرق في النفسية سواء حلو أو وحش، وبلاش كلامكم السخيف، أنا عندي أهل وعندي ابن، وجوزي اللي كان مخليني مش محتاجة أي حاجة، وأنا برضو هخليه مش محتاج حاجة، وهموت نفسي شغل ليل نهار علشان أي حاجة جوزي يطلبها تبقى موجودة، بلاش تقولوا هي الفلوس اللي معاكم راحت فين، في فلوس محامي، وفي فلوس دية اتدفعت في 4 شهور، كان حالنا واقف، وعندنا 3 بيوت مفتوحين والراجلين اللي في البيت مش موجودين، قدروا ده، أنا مبطلعش أشحت أو أقول لحد هات جنيه، أنا بطلع اشتغل، الأغاني اللي بتنزل على التيك توك ده شغل، بتقولوا أنتي بالك رايق تعملي تيك توك، لو أنتي شايفة إن بالي رايق ادعي ربنا يخلي عندك نفس روقة البال".

وأكدت زوجة عصام صاصا أن ظهورها على التيك توك بعدما أدت واجب العزاء لزوجة إسماعيل الليثي في وفاة نجلها، لا يعني عدم الحزن، ولكنها مرتبطة بأداء عملها، قائلة: "أنا امبارح رحت عزاء، عملت الواجب وبعد كده نزلت شغل وطلعت لايف مع صحابي، ده مش معناه إني مش زعلانة، بعيد عن إنها صاحبتي، أي حد هيشوف حادثة زي دي هيتأثر وهيزعل، وأنا براعي حرمة الميت وظروف صاحبتي، بس أنا برضو ظروفي بتخليني ملزمة أنزل الشغل."

وكانت زوجة عصام صاصا جهاد أحمد ، قد ردت مؤخرًا على طلبها للخلوة الشريعة بزوجها خلال حبسه، قائلة: "لا أعرف كيف أبدأ الموضوع، لكنني فوجئت بانتشار أخبار كاذبة عني لم ألق لها بالاً، لأن كل ما كان يشغلني هو أن أطمئن على زوجي داخل محبسه،لكن وصل الأمر إلى أن هناك أخبار تؤكد أنني طلبت خلوة شرعية به، وهذا كلام كاذب، والحقيقة أننا لم نره منذ فترة، طلبت تصريح زيارة لي ووالدته، فلماذا التحريف والكذب، وصل الأمر إلى الدخول في الأعراض، وتعليقات الناس كانت سيئة للغاية، في الوقت الذي كنت مشغولة فيه بأزمة زوجي، لذلك فقد قمت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من شهر بي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولن أترك أي شخص يسيء لي ولعصام".

جهاد أحمد وزوجها عصام صاصا

معلومات عن جهاد أحمد



تزوجت من مطرب المهرجانات عصام صاصا عام 2020، بعد انفصالها عن مغني شعبي آخر، يقال أنه كان صديقًا لصاصا، ولديها ولد يدعى "رحيم" يبلغ من العمر عامًا واحدًا، وكانا قد رزقا بفتاة أخرى لكنها توفيت بعد شهور قليلة من ولادتها.

لدى جهاد أحمد قاعدة جماهيرية ضخمة على السوشيال ميديا على التيك توك، حيث يتابعها الملايين. تعمل على الترويج لمنتجات شركات التجميل ومحلات الملابس عبر حساباتها مقابل مبالغ مالية ضخمة.

لقبت جهاد أحمد نفسها بلقب "حرم الكروان"، وتحرص باستمرار على التعبير عن حبها الشديد لزوجها عصام صاصا من خلال حساباتها على السوشيال ميديا.

خلع الحجاب

كانت جهاد أحمد ترتدي الحجاب، لكنها قامت بخلعه بشكل مفاجئ، وقالت في تصريحات سابقة لها إنها قد تعود لارتدائه بعد سنوات.

قضية عصام صاصا

وفي سياق آخر، في 29 أغسطس الماضي، أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة حكمًا بالسجن لمدة سنة مع الشغل على عصام صاصا وشقيقه، وعاقبت المتهم الثاني والثالث غيابيًا بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية تزوير توكيلات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت سابقًا حكمًا بحبس عصام صاصا لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات، وانقضاء الدعوى المدنية في قضية الدهس بالتصالح.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عصام صاصا في مايو الماضي بتهمة دهس شخص أعلى الطريق الدائري بالجيزة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

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