«سامع كلاب بتنبح».. أغنية جديدة لـ عصام صاصا على يوتيوب

عصام صاصا.. أعلنت الصفحة الرسمية لمؤدي المهرجانات عصام صاصا عن طرح أجدد أغنياته والتي تحمل إسم "سامع كلاب بتنبح" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد حكم حبسه لمدة عام.

أغنية عصام صاصا الجديدة

ونشرت صفحة عصام صاصا عبر حسابه على إنستجرام مروجا لـ أغنيته الجديدة: سامع كلاب بتنبح دلوقتي على يوتيوب.

أغنية عصام صاصا الجديدة

وجاءت كلمات الأغنية: جاهز لأي حرب والبندقية معبيها، احترس مني يا خصم واهدى وريح جنبيها، مبحبش المشاكل بس إن جت مرحب بيها، أشبالي لو هيحاربوني أنا وقتي أنا هقطع رقابيها، سامع كلاب بتنبح شايف ناس ملهاش لازمة، عينهم دايما بصالي وحاسداني على الكام رزمة، من أجل السيط والكيف دول يقبلوا ضرب الجزمة، عالم في المصلحة تظهر وبيختفوا وقت الأزمة.

الحكم على عصام صاصا بالحبس لمدة عام

رحلت مأمورية أمنية خاصة من مديرية أمن الجيزة، مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه إلى السجن، بعد صدور الحكم عليهما بالحبس سنة على خلفية اتهامهما بتزوير محرر رسمي.

عصام صاصا

وقررت محكمة جنايات الجيزة، حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه سنة على خلفية اتهامهما بتزوير محرر رسمي، و10 سنوات لباقي المتهمين، وقال مطرب المهرجانات عصام صاصا، في أولى جلسات محاكمته على خلفية اتهامه وشقيقه بتزوير محرر رسمي خاص بقضية حادث على الدائري، إنه حرر التوكيل الخاص بالمحامي لتوليه الدفاع عنه في قضية الدهس ببوابة مصر الرقمية، موضحا: معرفش حاجة عن التزوير.

وفجر محامي مؤدي المهرجانات عصام صاصا مفاجأة قبل جلسة محاكمته بتهمة التزوير، مؤكدا أن هناك فاعلا أصليا في الجريمة، لم يتم ذكره في الأوراق وغاب عنها وسيتم الإعلان عنه خلال الجلسة.

آخر أعمال عصام صاصا

طرح عصام صاصا مؤخرا أغنية بعنوان "كوكبنا باظ"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حمتو، وتوزيع كيمو الديب.



وكان من آخر أعمال "صاصا الغنائية" أيضا، هي أغنية " صيع منحرفين" عبر موقع اليوتيوب الشهير، إلى جانب مطرب المهرجانات أمين خطاب.

وجاءت كلمات الأغنية كـالأتي:

احنا صيع منحرفين،

احنا بنعامل مسجاين،

طول ما صاصا يابا معا امين،

يبقى كده الدنيا هتخرب،

مطروش وحقي انا مسبهوش،

عمري ما اطلع انا بخربوش،

ايوا بجرح اي وشوش،

مش بمليس لا ده انا بضرب،

هلو، ليكو حق تعالو خدوه،

تحت بيوتكو انا واقف اهوه،

وهطلعكم ع الفوريو

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