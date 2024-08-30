بعد الحكم بحبسه.. زوجة صاصا تقلب الموازين برسائل مؤثرة في أزمته

زوجة صاصا..في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، تواصل جهاد، زوجة مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، دعمها الصريح لزوجها بعد أن أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة حكمًا بسجنه لمدة سنة مع الشغل، بتهمة تزوير توكيل عقاري.

ومنذ صدور الحكم، لاقت منشورات زوجة صاصا وتصريحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي رصدها " الموجز " اهتمامًا كبيرًا من الجمهور، لتصبح حديث الساعة في الأوساط الفنية والإعلامية.

تصريحات جهاد تتصدر المشهد

لم تتوقف جهاد، زوجة صاصا ، عن الدفاع المستميت عن زوجها في ظل الأزمة القانونية التي يواجهها. في منشور مؤثر عبر حسابها على إنستجرام، قالت: "والله هتفضل روحي وعمري وحياتي ولو عدى ألف سنة هفضل أدافع عنك ومش هسيب الناس تظلمك."

جاءت هذه الكلمات من زوجة صاصا في أعقاب الحكم بسجن زوجها لمدة سنة، ما أظهر مدى التزامها وولائها له، وأشعلت تعاطف العديد من متابعيها الذين عبروا عن دعمهم لها في التعليقات.

أزمة قانونية مستمرة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة في جلستها الأخيرة بسجن عصام صاصا وشقيقه لمدة سنة مع الشغل، بعد إدانتهما بتزوير توكيل شهر عقاري لمحاميه الخاص، بالتعاون مع شخصين آخرين.

وفي ظل تلك الظروف، لم تستطع جهاد زوجة صاصا إلا أن تعبر عن حزنها الشديد وتأثرها بغياب زوجها، حيث نشرت صورة له عبر خاصية الستوري على إنستجرام، معلقة: "عمر ما حاجة كسرتني غير غيابك."

ظهور مثير للجدل في المحكمة

لم يكن ظهور عصام صاصا في المحكمة أمرًا عاديًا، فقد لفت الأنظار بارتدائه بدلة السجناء مع "الكلابشات" وحلاقة شعره على "ميري"، وهي درجة الحلاقة الخفيفة التي تفرضها السجون. هذا الظهور أثار تساؤلات حول مستقبل مسيرته الفنية، وسط تكهنات عن تأثر شعبيته وجمهوره بهذه القضية.

التهم والاعترافات

كان صاصا قد واجه عدة تهم في الفترات الماضية، من بينها تعاطي المخدرات وتزوير توكيلات عقارية.

وقد أحالت نيابة جنوب الجيزة عصام وشقيقه إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تم القبض عليهما بسبب تورطهما في قضية تزوير توكيلات لمحامٍ خاص.

هذا الأمر جاء بعد سفر صاصا خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة مالية، ليصدر أمر بالقبض عليه فور ورود تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعاطيه مواد مخدرة أثناء القيادة.

عصام صاصا

تحريات تكشف عن تورط آخرين

أظهرت تحريات مباحث الأموال العامة أن التزوير الذي تورط فيه عصام صاصا لم يكن من تخطيطه وحده، بل شارك في العملية شقيقه محمد ومحمود الجوهري، طالب، إلى جانب موظف سابق.

استغل هؤلاء المتهمون الإهمال الجسيم من موظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب، ليقوموا بتزوير محرر رسمي عبر تقليد توقيعات وصور بطاقات شخصية، ما يعكس مدى تعقيد الجريمة وخطورة الموقف الذي يواجهه صاصا.

سابقة قانونية

زوجة صاصا.. لم تكن هذه المرة الأولى التي يجد فيها عصام صاصا نفسه في موقف قانوني صعب، فقد سبق وصدر حكم بحبسه لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة.

وكان قد تم إلقاء القبض عليه في مايو الماضي بعد أن دهس شخصًا على الطريق الدائري بالجيزة ما أدى إلى مصرعه.

وعلى الرغم من هذا، تمكن صاصا من التصالح في قضية الدهس، ما أدى إلى انقضاء الدعوى المدنية، إلا أن الحكم بتهمة تعاطي المخدرات ظل ساريًا.

مساندة زوجية لا تتزعزع

في خضم كل هذه الأزمات، تبقى جهاد ثابتة في موقفها إلى جانب زوجها، لم تكن مجرد زوجة تدافع عن زوجها، بل كانت تعتبره "روحها وعمرها وحياتها" حسب وصفها في منشوراتها.

هذه المساندة لم تكن مجرد كلام، بل انعكست في حضورها المستمر في جلسات المحاكمة، حيث كانت تختفي من عدسات الصحفيين بينما تحاول دعم زوجها، مرددة: "اطمن مش هسيبك."

رد فعل الجمهور

ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت متباينة.، ففي حين أعرب البعض عن تعاطفهم مع جهاد ودعمهم لها في هذه المحنة، انتقد آخرون موقفها، معتبرين أن دفاعها المستمر عن عصام رغم تهم التزوير وتعاطي المخدرات أمر يثير الشكوك.

بينما يواجه عصام صاصا تحديات قانونية قد تؤثر على مستقبله المهني والشخصي، تبقى زوجته جهاد متمسكة بدورها كداعم أول لزوجها في هذه الأوقات الصعبة، ومع استمرار الجدل حول القضية، يبدو أن دعمها الصريح والمستمر سيظل أحد العوامل الرئيسية التي تشعل النقاشات على الساحة الإعلامية والفنية في الأيام القادمة.

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