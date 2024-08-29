مش هسكت على الظلم.. أول تعليق من زوجة عصام صاصا بعد حبسه سنة في قضية التزوير

وجهت جهاد أحمد، زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، رسالة دعم قوية لزوجها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بعد صدور حكم ضده بتهمة التزوير في توكيل شهر عقاري. ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

وكتبت جهاد في "ستوري" على حسابها: "والله هتفضل روحي وعمري وحياتي، ولو عدى ألف سنة هفضل أدافع عنك ومش هسيب الناس تظلمك". كما أكدت في نهاية حديثها قائلة: "ومش هسكت تاني على الظلم وهطلع أتكلم في كل حاجة، حسبي الله ونعم الوكيل."

تفاصيل القضية والحكم

في سياق آخر، صدر حكم بسجن المطرب عصام صاصا لمدة سنة مع الشغل، بعد إدانته بالتزوير في توكيل شهر عقاري للمحامي الخاص به، إلى جانب اثنين آخرين. استقبل صاصا الحكم بابتسامة، وكانت زوجته بجانبه تدعمه وهي تحاول الابتعاد عن عدسات الصحفيين.

لحظات من داخل المحكمة

ظهرت جهاد أحمد، زوجة صاصا، في حالة من الانهيار والبكاء خلال وجودها في المحكمة، مرددة: "متخافش من حاجة يا عصام، احنا معاك".

إيداع عصام صاصا بمحبسه بمركز اصلاح وادي النطرون

ورحلت مأمورية أمنية صاصا إلى محبسه بمركز إصلاح وادي النطرون عقب إنتهاء جلسة محاكمة مطرب المهرجانات وشقيقة والتي قضت بمعاقبة بالسجن لمدة عام، بينما اصطحبت مأمورية أخرى شقيقه محمد إلى مركز إصلاح 15 مايو النموذجي لتنفيذ عقوبة الحبس سنة مع الشغل في اتهامها بالتزوير في محرر رسمي "توكيل شهر عقاري".

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة عصام صاصا وشقيقه محمد بالحبس عاما مع الشغل بتهمة تزوير محرر رسمي وقضت بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا لمتهمين اخرين هاربين.

وتضمن أمر إحالة المتهم عصام صاصا و3 آخرين، أنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية - موثق بمكتب توثيق مجلس النواب - في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965/أ لسنة 2024 ،