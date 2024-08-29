بعد تصدره للتريند.. أبرز المعلومات والمحطات في حياة عصام صاصا

تصدر اسم مغني المهرجانات الشعبية، عصام صاصا، تريند جوجل، عقب ظهوره اليوم في محكمة زينهم مرتديًا بدلة السجن ومقيدًا بالكلبشات، وذلك لتنفيذ حكم بحبسه لمدة 6 أشهر عقب إدانته في قضية قتل خطأ وقيادة تحت تأثير المخدرات.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، وقد أثار ظهور عصام صاصا في السجن تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين مطالبين بمحاكمة عادلة له وآخرين يرون أن يجب أخذ ظروفه الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار.

لم تتوقف المشاكل القانونية لعصام صاصا عند هذه القضية فقط؛ فهو يواجه أيضًا اتهامات جديدة بالتزوير في محرر رسمي، بالتعاون مع شقيقه وشخص آخر يُدعى محمود الجوهري، وفقًا لما كشفته التحريات. وقد أشار محاميه إلى وجود فاعل آخر لم يتم ذكره في القضية، ووعد بتقديمه خلال الجلسات القادمة للدفاع عن موكله.

عصام صاصا

أزمات عصام صاصا

وقد عرف عصام صاصا بجرأته في التعبير عن آرائه، خاصةً فيما يتعلق بمشاكله مع نقيب المهن الموسيقية السابق، الفنان هاني شاكر، وفي تصريحات سابقة، أوضح صاصا أنه لم يتواصل أبدًا مع هاني شاكر ولم يحظَ بأي فرصة للتفاعل معه، بخلاف مصطفى كامل الذي أبدى اهتمامًا أكبر بمغنيي المهرجانات وعقد لقاءات للاستماع إليهم ومنحهم فرصة لإثبات أنفسهم.

عصام صاصا لم يقتصر خلافه على النقابة فقط، بل تعداها إلى صراعات مع بعض زملائه في مجال المهرجانات، وقد تحدث عن مشكلته مع المطرب عمر كمال، حيث اكتشف أن صوته قد تم حذفه من إحدى الأغاني المشتركة بينهما واستبدل بصوت حمو بيكا، مما أثار استياءه ودفعه للإفصاح عن تلك الواقعة.

في الأيام الأخيرة، تفاقمت الأزمات المحيطة بعصام صاصا بعد اتهامه بدهس شخص بسيارته الخاصة، مما أدى إلى وفاة الضحية، وأكد عصام صاصا وقتها أنه حاول تفادي الاصطدام، لكن الحادث وقع بشكل لا يمكن تلافيه، ووقتها أمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة مالية بلغت 30 ألف جنيه، وهذا أثار مزيدًا من الجدل حول موقفه القانوني.

معلومات عن عصام صاصا

عصام صاصا،اسمه الحقيقي عصام محمد، يبلغ من العمر 26 عامًا، متزوج ولديه ابن يُدعى رحيم، يُعرف بلقب "الكروان"، وهو اللقب الذي لم يختره بنفسه، بل التصق به بشكل عفوي. في أحد البرامج الفنية، تحدث عن هذا اللقب قائلاً: "وجدت الاسم يثبت عليّ فجأة، ولا أعرف من أطلقه أو كيف أصبح يُنادى بي، لم أكن أنا من اختاره."

شارك عصام صاصا في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "مسار إجباري"، وظهر أيضًا في فيلم "أسود ملون". بدأ مسيرته الفنية في عالم المهرجانات عام 2019، بأول مهرجان له بعنوان "قتلت قلبي". حقق نجاحًا كبيرًا بعد ذلك من خلال عدة مهرجانات ناجحة مثل "قالك تعيش هاتشوف"، و"معرفش أخاف من حد"، بالإضافة إلى "أنا بعشقني أوي يابا"، و"يلا ندي للي باعنا بوسه"، وكانت آخر أعماله "اللي فات انسوه".

عصام صاصا

شهرة عصام صاصا

لم يكن عصام صاصا يسعى للشهرة في البداية؛ بل جاء كل شيء بالصدفة، كان يجلس مع أصدقائه عندما طلب منه أحدهم أن يغني، وصوّره وهو يؤدي الأغنية ونشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. لم يكن يعلم أن هذا الفيديو سيكون نقطة انطلاقه نحو الشهرة، حيث تفاجأ في اليوم التالي بتفاعل الجمهور الكبير، حتى أنه شعر وكأنه في حلم.

في تلك الفترة، كان عصام يعمل كسائق توك توك لمدة ثلاث سنوات، وكان يغني أثناء القيادة. في إحدى المرات، كان أحد الركاب الذي له صلة بالمجال الفني يستمع إليه وهو يغني، فأعطاه كارتاً لدعمه. استغل عصام هذا الموقف لصالحه، وبدأ في اختيار كلمات الأغاني التي تمس قلوب الناس وتلامس مشاعرهم، ما جعله يفرض نفسه بقوة على الساحة الفنية. بفضل هذا الأسلوب، حققت أغانيه نجاحًا كبيرًا، وبدأ يطلب لإحياء الحفلات داخل مصر وخارجها في دول مثل الكويت ودبي، وذلك في غضون عامين فقط.

وصل عصام صاصا للعالمية عندما ظهرت أغنيته "يلا ندي للي باعنا بوسة" في إعلان على منصة "Spotify" الراعي الرسمي لمباراة برشلونة.

يُقدر صافي ثروة عصام صاصا بحوالي 25 مليون جنيه مصري، والتي جمعها من مشاهدات فيديوهاته على موقع يوتيوب. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا له مع مجموعة متنوعة من السيارات، مما أثار الحديث عن امتلاكه أسطولًا كبيرًا من السيارات الفارهة.

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