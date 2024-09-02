عصام صاصا يُفاجئ جمهوره برسالة مؤثرة من داخل السجن:لن أسامح من ظلمني

أثار مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا جدلاً واسعاً بين جمهوره ومحبيه برسالة حزينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الرسالة جاءت بعد فترة من المشاكل القانونية التي واجهها مؤخراً، والتي أدت إلى سجنه، وفي هذه الرسالة، أشار صاصا إلى ما يعتبره ظلمًا وقع عليه، مؤكدًا أنه لن يسامح من تسبب في معاناته، ويرصد الموجز تفاصيل الرسالة.

الرسالة المؤثرة لـ عصام صاصا من داخل السجن

عصام صاصا

عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، كتب عصام صاصا: "أشهد الله وأشهد الجميع إني لم ولن أسامح من ظلمني وخذلني وقهر قلبي ومن مكر بي". واستمر في حديثه قائلاً: "ومن أخطأ بحقي ومن تكلم خلفي ومن استغل طيبة قلبي، لن أسامح كل من نوى تدمير حياتي، لن أسامح كل من أذاني وضحك لحسرتي. لنا لقاء أمام الله... أذاقَكم الله نفسَ الشّعور وبذات الشدّة لا أكثر ولا أقلّ.. وحسبنا الله ونعم الوكيل".

عصام صاصا

هذه الكلمات العاطفية أثارت تعاطف الكثير من متابعيه، الذين عبروا عن دعمهم له في هذه الظروف الصعبة. كما أظهرت الرسالة جانباً إنسانياً من شخصية صاصا، الذي شعر بخيانة من حوله، وأنه يعاني من ضغوط نفسية شديدة نتيجة لما يحدث له.

الاستئناف على حكم السجن: دفاع عصام صاصا يوضح الموقف القانوني

صاصا

من الناحية القانونية، لم يقف دفاع عصام صاصا مكتوف الأيدي. فقد تقدم محاميه، محمد حمودة، باستئناف على الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات. وخلال مرافعته أمام محكمة زينهم، أكد حمودة أن موكله سلم نفسه للسلطات الإماراتية بإرادته الكاملة ولم يتم القبض عليه كما أشيع.

صاصا

وأضاف حمودة قائلاً: "لقد تقاضيت أتعابي من أصدقاء صاصا بسبب الظرف الذي يمر به"، مشيرًا إلى أن موكله لم يكن يقصد الحادث الذي وقع والذي أدى إلى اتهامه بدهس سائق على الطريق الدائري.

استشهاد بحالة مشابهة.. الدفاع يستعرض واقعة لاعب الزمالك أحمد فتوح

في سياق دفاعه، استشهد المحامي بواقعة مماثلة للاعب الزمالك أحمد فتوح، مشيراً إلى أن التحليل المبدئي للمخدرات قد يظهر نتيجة إيجابية حتى لو لم يكن الشخص متعاطيًا. وصرح قائلاً: "أي حد في القاعة لو حلل التحليل المبدئي هيطلع إيجابي حشيش"، في محاولة لتوضيح أن النتائج قد تكون غير دقيقة في بعض الأحيان.

القبض على عصام صاصا وترحيله لمصر: الأحداث الأخيرة

بعد عودته من الخارج، ألقت قوات الأمن القبض على عصام صاصا على خلفية قضيتي دهس الدائري والتزوير. وخلال التحقيقات، أكد صاصا أنه لم يقصد دهس الضحية، مشيرًا إلى أن المجني عليه كان يحاول عبور الطريق في مكان غير مخصص للمشاة، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وأضاف صاصا أنه بعد الحادث مباشرة، ترجل من سيارته وحاول تقديم المساعدة للضحية ولم يهرب من موقع الحادث. لكن هذا لم يمنع السلطات من ترحيله إلى النيابة العامة، حيث تم إحالة قضيته إلى محكمة جنايات الجيزة.

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