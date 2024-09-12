زوجة عصام صاصا في أول زيارة: رد فعل ابني لما شاف أبوه قهرني

كشفت زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، تفاصيل زيارتها الأولى له في السجن، وذلك بعد الحكم بـ حبسه 6 أشهر، في اتهامه بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وحبسه سنة في قضية اتهامه بالتزوير في محرر رسمي.

أول زيارة بعد 3 شهور سجن

ونشرت زوجة عصام صاصا، صورة جمعتها بـ نجلها رحيم عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: فيه ولد قمر هنا راح شاف بابا بعد 3 شهور، وبابا كان واحشنا أوي، رد فعل رحيم لما شاف باباه قهرني أقسم بالله، الحمد لله على كل حال.

زوجة عصام صاصا

زوجة عصام صاصا تنفي طلبها خلوة شرعية بزوجها في السجن

وسبق وأن نفت زوجة عصام صاصا، جميع الأخبار التي انتشرت حول طلبها خلوة شرعية مع زوجها بعد حبسه، حيث قالت في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بـ انستجرام: مش عارفة ابدأ الموضوع منين، بينزل عليا أخبار كذب كتير ومكنتش حابة أطلع أتكلم غير لما أطمن على عصام لحد ما نزل خبر إني طلبت خلوة شرعية به، وده كدب، والحقيقة أننا بقالنا فترة ماشفناهوش وطلبت تصريح زيارة أنا ومامته علشان نشوفه، فليه التحريف والكذب؟، دخلنا في أعراض ومكنتش حابة أتشغل في حاجة زي دي دلوقتي وتركيزي مع مشكلة جوزي، والموضوع دخل في سياق تاني خالص، والكومنتات وحشة، وليه التشهير بسمعة وأعراض الناس؟.



حبس عصام صاصا

وكان مطرب المهرجانات عصام صاصا، قد حكم حبسه 6 أشهر، في اتهامه بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وحبسه سنة في قضية اتهامه بالتزوير في محرر رسمي.

عصام صاصا يوجه رسالة قاسية لـ جمهوره

كتب عصام صاصا عبر حسابه فيسبوك: أشهد الله وأشهد الجميع إني لم ولن أسامح من ظلمني وخذلني وقهر قلبي ومن مكر بي". واستمر في حديثه قائلاً: "ومن أخطأ بحقي ومن تكلم خلفي ومن استغل طيبة قلبي، لن أسامح كل من نوى تدمير حياتي، لن أسامح كل من أذاني وضحك لحسرتي. لنا لقاء أمام الله... أذاقَكم الله نفسَ الشّعور وبذات الشدّة لا أكثر ولا أقلّ.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

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