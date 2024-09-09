زوجة عصام صاصا تكشف حقيقة طلبها خلوة شرعية بزوجها في السجن.. تفاصيل

خرجت زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، عن صمتها ونفت طلبها خلوة شرعية بزوجها بعد حبسه، وذلك بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت زوجة عصام صاصا في فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام، أن كل هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأن كل ما في الأمر أنها طلبت تصريح زيارة لزيارته كونها لم تزره منذ فترة، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد من أذاع ونشر هذه الأنباء.

زوجة عصام صاصا تكشف حقيقة الخلوة الشرعية

زوجة عصام صاصا تكشف حقيقه طلبها



وقالت زوجة عصام صاصا: مش عارفة ابدأ الموضوع منين، بينزل عليا أخبار كذب كتير ومكنتش حابة أطلع أتكلم غير لما أطمن على عصام لحد ما نزل خبر إني طلبت خلوة شرعية به، وده كدب، والحقيقة أننا بقالنا فترة ماشفناهوش وطلبت تصريح زيارة أنا ومامته علشان نشوفه، فليه التحريف والكذب؟



زوجة عصام صاصا: ليه التشهير بسمعة وأعراض الناس



وأضافت زوجة عصام صاصا: دخلنا في أعراض ومكنتش حابة أتشغل في حاجة زي دي دلوقتي وتركيزي مع مشكلة جوزي، والموضوع دخل في سياق تاني خالص، والكومنتات وحشة، وليه التشهير بسمعة وأعراض الناس؟

وتابعت زوجة عصام صاصا: أنا أخدت إجراء قانوني ضد كل من حرف تصريحات، وضد كل أكونت شهر بيا وبسمعتي، والنقطة التانية اللي عاوزة أتكلم فيها هي كونك تكره شخص ميسمحش لك تغلط فيه وتسوأ سمعته.

وأكملت: أنا أخدت إجراء ضد أكتر من أكونت بيسوأ في سمعتي وبيشهر بيا، وده حقي ومش مسموح حد يسيئ ليا ولجوزي، ومش هسمح حد يتكلم عليه ومش هسمح حد يغلط فيا أو يسوأ سمعتي.



وأردفت زوجة عصام صاصا: أنا متضايقة ومش عارفة أنا أذيت مين علشان يتقال عني كده؟ أنا عندي مشاعر وبزعل ولما يتقال عليا كلام وحش بزعل، لكن لازم أوقف المهزلة دي لأن البلد فيها قانونية، وبنفي صلتي بأي خبر كذب نزل، أنتم بتتكلموا في عرض وحاجة مش مسموح بيها وأنا مصرحتش بيها.

عصام صاصا يطعن على حكم حبسه سنة

تقدم حسام يوسف، دفاع مطرب المهرجانات عصام صاصا، بطلب للمحكمة للاستئناف على حكم حبسه سنة، على خلفية اتهامه بالتزوير في توكيل رسمي.

وقررت محكمة جنايات الجيزة في وقت سابق، حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه سنة، على خلفية اتهامهما بتزوير محرر رسمي، و10 سنوات لباقي المتهمين.

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