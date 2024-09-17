للمرة الثالثة.. عصام صاصا يطرح أحدث أغنياته "أنا مش غايب" بعد سجنه

طرح مغني المهرجانات عصام صاصا، ثالث أغانيه والتي تحمل إسم "انا مش غايب" برغم وجوده في السجن منذ القبض عليه في قضية تناول المخدرات، وتزوير أوراق رسمية.

أغنية عصام صاصا الجديدة

وعرضت الصفحة الرسمية لـ عصام صاصا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أغنيته الجديدة “أنا مش غايب علشان أعود”، من كلمات مصطفى الجن، وتوزيع كيمو الديب، ويرصد الموجز كلمات الأغنية.

أغنية أنا مش غايب

كلمات أغنية أنا مش غايب

أنا مش غايب عشان أعود

دى لعبتى وعارف زرارها

طول ما الأسد ثابت وجود

كل القرود تلزم شجرها

مين اللي قال إني اتنسيت

مين اللي قال راحت عليا

كلو اتكتم أول ما جيت

مانا فى البلد دي مش شوية

عصام صاصا



أغنية سامع كلاب بتنبح

وطرح مطرب المهرجانات عصام صاصا أحدث أغانيه بعنوان “سامع كلاب بتنبح” ، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التى تعرض لها بعد اتهامه في قضية التزوير ، وتم اصدار الحكم عليه بالحبس لمدة عام.

وروج الحساب الرسمي للمغني عصام صاصا عبر حسابه على إنستجرام ، لـ أغنيته الجديدة، عبر خاصية الإستوري.

وجاءت كلمات الأغنية: جاهز لأي حرب والبندقية معبيها، احترس مني يا خصم واهدى وريح جنبيها، مبحبش المشاكل بس إن جت مرحب بيها، أشبالي لو هيحاربوني أنا وقتي أنا هقطع رقابيها، سامع كلاب بتنبح.. شايف ناس ملهاش لازمة، عينهم دايما بصالي.. وحاسداني على الكام رزمة، من أجل السيط والكيف.. دول يقبلوا ضرب الجزمة، عالم في المصلحة تظهر.. وبيختفوا وقت الأزمة.

سجن عصام صاصا

كانت نيابة جنوب الجيزة أحالت عصام صاصا مطرب المهرجانات، وشقيقه وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير توكيلات لانتداب محامِ لصاصا بعد سفره خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، لتأمر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته بضبطه وإحضاره.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة عاقبت عصام صاصا، مطرب المهرجانات، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، في قضية اتهامه بدهس مواطن على الطريق الدائري في الطالبية، وقيادته سيارته الملاكي تحت تأثير المواد المخدرة، إذ تضمن منطوق الحكم انقضاء الدعوى الجنائية في دهس المواطن لتنازل أسرته عن حقها.

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