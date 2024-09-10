ريهام سعيد تهاجم أحد القنوات: بيستغلوا صورتي في الدعايا وهقاضيهم

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد قناة الشمس، والتي بلغت التعاقد معهم وحتي الآن يستغلوا صورتهم في الدعايا للقناة، ونشرت ريهام بوست عبر حسابها على فيسبوك وتتوعد لهم، ويكشف الموجز الأزمة.



ريهام سعيد تهاجم قناة الشمس

وكتبت ريهام سعيد قائله: الاستاذه سميره الدغيدي اقسم بالله أنا مش بشتغل معاكي و لا في قناتك . انتي بتعملي كده عشان كل شويه اعمل للك دعايه ؟ ماشي حاضر بس دي قناه دراما و التصريح بتاعها دراما الناس دي بتعمل ايه عليها.

ريهام سعيد تهاجم قناة الشمس

وأضافت: مع أنهم كلهم مش في القناه برضوا حضرتك القانون بيقول ممنوع تعملي قناه عامه تانيه طب أنا هاتوجه بشكوي للمجلس الاعلي للإعلام لأنه مسؤول عن الإعلام في الدوله و القانون قانون و بيمشي علي الكل طيب بالنسبه للتحكيم الي انتي رافعاه و انتي بتعيدي برنامجي و مستغله صورتي و اسمي و أنا مش عندك ينفع ؟.

واختتمت ريهام: من فضلك من فضلك حاولي تواجهي الواقع أنا مش بشتغل في الشمس علي العموم انتي بتساعديني اكسب القضيه شكرا بحبك عارفه انه صعب تصدقي بس محنه و تعدي باذن الله.

أزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

أعادت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قضيتها مع طبيب التجميل اللبناني نادر صعب إلى الواجهة، وقامت بحذف جميع صورها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

أزمة ريهام سعيد مع طبيب التجميل اللبناني

ووجهت له رسالة مؤثرة وكتبت: “نادر صعب انت دمرت حياتي ده و لا عشان ميديا و لا قضايا انت لازم تعيش و انت فاهم انكً دمرت حياتي و مستقبلي أنا مسحت الصور القديمه لأني مش قادره أشوفها و أشوف اد ايه انت دمرتني و اد ايه أنا كنت جميله .



وأضافت ريهام سعيد في منشورها: و لا قادره أشوف صوري الجديده لأني مشوهه و مش أنا .. قريت تقرير الطب الشرعي ؟ قريت ان في خطأ طبي ؟ قريت اني مشوهه ؟؟؟؟ حسبي الله و نعم الوكيل فيك ربنا ينتقم منك يا رب و اي حد بينصرك عليه . أنا و لا حسه اني ست و لا حسه اني عايزه اعمل حاجه أنا انتهيت و انت السبب . قالوا لي ماتمسحينش كل الصور و كل حاجه عشان هاتخسري متابعين طب اعمل ايه وشي ضاع هايتابعوا واحده مشوهه ؟؟؟ ليه ؟؟ .

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