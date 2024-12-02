مايان السيد مطلوبة بسبب نيرة اشرف في مسلسل ساعته وتاريخه

تصدر إسم الفنانة الشابة مايان السيد تريند جوجل، بسبب دورها في مسلسل "ساعته وتاريخه" بعد طرح البرومو الرسمي للمسلسل وظهر من خلاله أبطال العمل أبرزهم أحمد أمين وحنان سليمان وخالد انور، ويستعرض "الموجز" تفاصيل الشخصية.

هل تجسد مايان السيد دور نيرة أشرف؟

اعتقد بعض الجمهور أن مايان السيد قد تجسد دور الطالبة الراحلة نيرة أشرف ضمن أحداث المسلسل، ولهذا السبب تصدرت الفنانة التريند لكثرة تساؤلات العديد من الجمهور عن حقيقة الأمر.

مايان السيد

مايان السيد تكشف حقيقة دورها في مسلسل ساعته وتاريخه

ولكن خرجت مايان السيد عن صمتها لتكشف حقيقة تجسدها لشخصية نيرة أشرف، موضحة أنها لن تجسد شخصية نيرة أشرف ولكن الدور الذي تقوم به في المسلسل قد يمر بنفس ظروف الراحلة، وهناك العديد من الفتيات يوجد لديهم كثير من الأزمات مثلها.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

يشارك في مسلسل "ساعته وتاريخه" نجوم برنامج "كاستنج" للمخرج عمرو سلامة ومدربة التمثيل مريم جبريل، وعددهم 13 وجاءت أسمائهم كالآتي: أحمد أسامة، أمنية، مريم كرم، ماريا، لميس، ميشال، سلمي، كيرلس، مريم نشأت، إسلام، دنيا.

مسلسل “ساعته وتاريخه”

تعاون مع هذا الشباب بعض من النجوم أبرزهم الفنان أحمد داش، أحمد أمين ، خالد أنور، محمد شاهين، أروي جودة، أحمد صيام ، خالد كمال، حنان سليمان، مايان السيد، ياسمينا العبد، هبة مجدي، سليمان عيد، أمجد الحجار، مريم الجندي، محمد شريف، كل هذا بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بقيادة الفنان أشرف زكي.

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه بطولة مايان السيد

يعرض مسلسل ساعته وتاريخه يوم 5 ديسمبر الجاري على قناة DMC يومي الخميس والجمعة الساعة 10 مساءاً.

آخر أعمال مايان السيد

شاركت مايان السيد في آخر أعمال مسلسل “إمبراطورية ميم” الذي تم عرضه في رمضان 2024، مع خالد النبوي، نشوي مصطفي، نور النبوي، سولاف فوخراجي، إلهام صفي الدين، ليلي عز العرب، هاجر السراج، وإخراج عمرو سلامة.

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