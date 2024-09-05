مايان السيد تنتهي من فيلم "ولنا في الخيال حب" وتبدأ مشاريع جديدة

أنتهت الفنانة الشابة مايان السيد، من تصوير أحدث أفلامها "ولنا في الخيال حب"، حيث تقدم دورًا جديدًا ومختلفًا تمامًا عن أعمالها السابقة.

يعد الفيلم تجربة استثنائية للفنانة مايان السيد ويحتل مكانة خاصة في قلبها، فيما يترقب الجمهور موعد عرضه بفارغ الصبر، لذلك يرصد " الموجز" تفاصيل الفيلم في السياق التالي

فيلم ولناةفي الخيال حب

صناع فيلم "ولنا في الخيال حب"

يشارك مايان السيد في بطولة فيلم "ولنا في الخيال حب" كل من: الفنان أحمد السعدني وعمر رزيق، من إخراج وتأليف سارة رزيق.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول أستاذ جامعي انطوائي تتغير حياته بشكل غير متوقع بعد أن تدخل حياته طالبة شابة، ما يجعله يضطر إلى مواجهة مشاعره نحوها، في حين تتعقد علاقاتها العاطفية مع حبيبها.

فيلم ولنا في الخيال حب

فيلم ولنا في الخيال حب

تحدي جديد في مسيرة مايان السيد

أعربت مايان السيد عن سعادتها الكبيرة بهذا الدور، واصفة إياه بأنه يمثل تحديًا جديدًا لها على الصعيد الشخصي والمهني، حيث يجمع بين تعقيد الشخصية والعواطف المتداخلة، وتأمل مايان أن يلقى الفيلم نفس النجاح والإعجاب الذي حظيت به أعمالها السابقة.

مشاريع سينمائية مرتقبة

لم تكتفِ مايان السيد بفيلم "ولنا في الخيال حب"، بل بدأت أيضًا تصوير فيلم "نجوم الساحل" إخراج رؤوف سيد، ويجمع العمل نخبة من النجوم الشباب أبرزهم : أحمد داش، علي صبحي، وأحمد عبد الحميد.

كما تشارك مايان في فيلم "هيبتا" إلى جانب نجوم مثل منة شلبي، كريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وهو الجزء الثاني من الفيلم الشهير "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في عام 2016.

أعمال درامية جديدة

إلى جانب السينما، تواصل مايان تألقها في الدراما التلفزيونية، فهي حالياً تصور مسلسل "220 يوم"، بطولة كريم فهمي وصبا مبارك.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي حول الأسرة والتحديات التي تواجه الآباء في تربية أبنائهم.

من المتوقع عرض المسلسل في رمضان 2025.

تعاون سابق مع النجمة يسرا

من أبرز محطات مايان السيد في الدراما، تعاونها مع النجمة الكبيرة يسرا في مسلسل "حرب أهلية" ومسلسل "1000 حمد الله على السلامة".

تحدثت مايان عن تجربتها مع يسرا خلال لقاء إعلامي مع إسعاد يونس، ووصفتها بأنها تجربة مثيرة وتعلمت منها الكثير.

وأضافت: "كنت متوترة في البداية، ولكن بعد فترة أصبحنا أصدقاء مقربين وأصبحت أعتبرها كأحد أفراد العائلة."

مايان السيد

آخر أعمال مايان السيد

من أبرز الأعمال التي شاركت فيها مايان مؤخرًا كان مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

تدور أحداث المسلسل حول مختار الذي يجد نفسه مسئولًا عن أولاده الستة بعد وفاة زوجته، وهو يحاول التوفيق بين مسؤولياته العائلية وحياته الشخصية.

المسلسل ضم نخبة من النجوم مثل خالد النبوي، حلا شيحة، ونشوى مصطفى.

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