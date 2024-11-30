بلاش تفوتك!.. زينة في أزمة صحية وحمو بيكا في ورطة مع راقصة

يواصل نجوم الفن، أعمالهم الفنية من حفلات غنائية ومسرح بالإضافة إلى أزماتهم الصحية والشخصية من تصدرهم لإدارة الجدل وفقدان أحبابهم

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز أبرز الأحداث الفنية خلال الساعات الماضية في السطور التالية .

موعد حفل إليسا فى البحرين

أعلنت الفنانة إليسا عن إقامة حفلها القادم بدولة البحرين وذلك في 19 ديسمبر القادم.

وأعربت عن تشوقها الشديد لأهل البحرين حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام " البحرين، لقد مر وقت طويلاً وأنا أفتقدكم جميعا".

وتابعت " أنا متحمسة جدًا للعودة ومشاركة هذه الليلة الرائعة معكم، أراكم قريبًا".

إليسا

سيدة تطالب بإخلاء سبيل سعد الصغير



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة تطالب بإخلاء سبيل المطرب سعد الصغير بسبب أعماله الخيرية ومساعدة الفقراء والمحتاجين ويرصد

وقالت السيدة " حرام سعد يتحبس 3 سنين وهو بيساعد الناس الغلابة وبيسدد ديونهم".

وأضافت " هو ميستحملش المدة دي كلها، جوزي أهو بيشرب حشيش محدش بيجي ياخده ليه ..؟ أحنا ساكنين في ميدان الحجاز اللي عايز يجي ياخده يجي احنا موجودين".

وأكملت " سعد راجل محترم وبيساعد الناس الغلابة، فكوا سعد وتعالوا خدوا الراجل اللي قاعد يشرب دا".

سعد الصغير

نجل أصالة يرتدي حجاب في فيديو طريف من كواليس فيلم الحريفة 2

انتهى صناع فيلم الحريفة 2 الريمونتادا من التحضيرات النهائية له ومن المقرر عرضه يوم 4 ديسمبر المقبل بجميع دور العرض كما يتم عرضه يوم 5 ديسمبر بجميع الدول العربية، وبناءً على ذلك نشر مؤدي المهرجانات كزبرة فيديو طريف يجمعه بينه وبين خالد الذهبي نجل المطربة أصالة.

وطالب كزبرة خالد الذهبي أن يثبت له أنه حقا نجل الفنانة أصالة حيث طلب منه الغناء فرفض الأخر معلقًا " صوتي بشع".

وبعد إلحاح كزبرة قام خالد الذهبي بارتداء غطاء للرأس " طرحة" كي يوضح لكزبرة وجه الشبه الكبير بينه وبين والدته على سبيل الهزار.

وتدور قصة فيلم الحريفة 2 حيث يواصل (ماجد) مع أصدقاءه وزملاءه خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة.

فيلم الحريفة

بسبب راقصة.. حمو بيكا يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر اسم مؤدي المهرجانات حمو بيكا محركات البحث بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع إحدى الراقصات.

زعمت بعض الأقاويل أن بيكا تعاطف مع الراقصات وطبيعية عملهم بعبارة " بترقص في عز البرد". مما أثار جدلاً واسعًا حول تصريح حمو بيكا.

ونفى مؤدي المهرجانات حمو بيكا ما انتشر من تكهنات حول هذا الأمر من خلال بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد بيكا أنه لم يصدر منه أية تصريحات على الإطلاق قائلا " أنا ماليش في الكلام دا أنا من البيت للشغل ومن الشغل للبيت".

وحذر أنه سيتقدم ببلاغات ضد أية منشورات ثثير الفتنة بينه وبين جمهوره وعائلته.

حمو بيكا

محمد مهران وزوجته يؤديان مناسك العمرة

شارك الفنان محمد مهران جمهوره بصورا له رفقة زوجته من داخل الحرم المكي.

وأعرب محمد مهران عن سعادته بتأدية مناسك العمرة حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام " اللهم لك الحمد، وأسألك أن تتقبل منا صالح الأعمال وأن تغفر لنا ذنوبنا، وترزق الجميع بزيارة بيتك الحرام".

أوس أوس يروج لمسرحية حاوريني يا كيكي

يشارك نجم مسرح مصر أوس أوس في مسرحية حاوريني يا كيكي المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تحت إشراف المستشار تركي أل شيخ رئيس هيئة الترفيه.

ونشر أوس أوس صورة لفريق عمل المسرحية ودون أسفلها "انتظروني في مسرحية حاوريني يا كيكي يوميا ابتداء من يوم 4 ديسمبر وحتى يوم 8 ديسمبر على مسرح محمد العلي".

وترك أوس أوس أسفل المنشور رابط الموقع الخاص بحجز تذاكر المسرحية.

يشارك في المسرحية باقة فنية رائعة أبرزهم دينا الشربيني، هالة صدقي، رانيا يوسف، أوس أوس، دياب، أحمد عبد الوهاب، أحمد سلطان، أحمد عبد الهادي تأليف هاني الطمباوي وإخراج بتول عرفة.

أوس أوس

زينة تتعرض لأزمة صحية

أعلنت الفنانة زينة في الساعات الماضية عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، حيث تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وخصوصاً لتلقي المحاليل الطبية.

نشرت صورة تظهر فيها يديها موصولتين بالكانولا التي تحتوي على المحاليل، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله"، لكن زينة اكتفت بهذا التعليق دون أن تكشف تفاصيل أكثر عن حالتها الصحية أو عن طبيعة الأزمة التي تمر بها حالياً، مما أثار العديد من التساؤلات بين متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

زينة

وفاة شقيق حنان سليمان

أعلنت الفنانة حنان سليمان، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة شقيقها المهندس صبري حسن سليمان.

وكان عزاء الراحل شقيقها سيقام أمس الجمعة في مسجد الكويتي بمنطقة زهراء المعادي ونعى عدد من نجوم الفن الفنان حنان سليمان وعلى رأسهم حضر العزاء الفنانة ميرفت أمين.

حنان سليمان

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