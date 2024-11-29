المنحوسة.. زينة في ورطة بسبب أزمات صحية وقانونية

أعلنت الفنانة زينة في الساعات الماضية عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، حيث تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وخصوصاً لتلقي المحاليل الطبية.

هذا الخبر جاء عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام رصده الموجز، حيث نشرت صورة تظهر فيها يديها موصولتين بالكانولا التي تحتوي على المحاليل، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله"، لكن زينة اكتفت بهذا التعليق دون أن تكشف تفاصيل أكثر عن حالتها الصحية أو عن طبيعة الأزمة التي تمر بها حالياً، مما أثار العديد من التساؤلات بين متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

زينة في أزمة صحية

في إطار ذلك نرصد أبرز أزمات زينة في التقرير التالي.

زينة

أزمة زينة مع أحمد عز

تعد أزمة زينة مع الفنان أحمد عز واحدة من أكثر الأزمات شهرة في حياتها، فهي لم تكن مجرد أزمة صحية، بل كان لها طابع قانوني وإعلامي ضخم.

بدأت هذه الأزمة منذ أربع سنوات، عندما عادت زينة إلى القاهرة من أمريكا بصحبة توأمها عز الدين وزين الدين، اللذين كانا يحملان اسم الفنان أحمد عز.

ورغم أن زينة أكدت مراراً وتكراراً أن عز هو والد الطفلين، فقد أنكر الفنان الأمر بشكل قاطع، مما دفع زينة إلى رفع قضايا قانونية ضده.

طالت المعركة سنوات طويلة، حيث حاول عز النيل من سمعتها بإنكار الزواج والنسب، إلا أن زينة تمسكت بحقوقها، وتمكنت في النهاية من الحصول على حكم قضائي نهائي يُثبت صحة زواجها من عز وصحة نسب طفليها إليه.

ورغم كل ما مرّت به، استطاعت زينة أن تتخلص من هذه الأزمة نهائياً عبر الطلاق الخلعي من عز، لتطوي صفحة هذه الأزمة الكبرى وتبدأ حياة جديدة.

مشوار زينة الفني من الفشل المبكر إلى النجومية

مسيرة زينة الفنية لم تكن خالية من الصعوبات منذ بدايتها الفنية، حيث وقعت زينة عقداً مع شركة إنتاج لبطولة فيلم "مذكرات مراهقة" تحت إشراف المخرجة إيناس الدغيدي ومع استعدادها للدخول في عالم السينما، كان هناك اعتراض من خطيبها وقتها الذي رفض أن تقوم بأداء بعض المشاهد الرومانسية في الفيلم، مما أدى إلى فسخ التعاقد قبل خمسة أيام من بدء التصوير، ذهب الدور إلى الفنانة هند صبري.

بينما توقعت الأوساط الفنية أن تكون هذه بداية فشل زينة في المجال، إلا أن زينة قررت فسخ خطوبتها وواصلت سعيها نحو النجاح، لتستمر في مسيرتها وتحقق نجاحاً كبيراً بعد مشاركتها في عدة أفلام مع تامر حسني أبرزهم “سيد العاطفي”، ومع عبلة كامل في مسلسل “عفاريت السيالة”، وفيلم "الشبح" مع أحمد عز.

زينة

أزمة عائلية وأثرها على حياة زينة الشخصية

لم تقتصر أزمات زينة على حياتها المهنية، بل كانت هناك أزمات عائلية عاصفة في عام 2010، تعرضت زينة لصدمه قوية عندما تم القبض على شقيقتها، ياسمين رضا، بتهمة الاتجار في المخدرات، بالإضافة إلى تهم غسل الأموال.

هذا الحادث ألحق بها الكثير من الألم النفسي، حيث أُصيبت بالاكتئاب الحاد ورفضت استكمال تصوير فيلم "عذراً للكبار فقط".

كما قررت الابتعاد عن الإعلام ورفضت الظهور في المحاكمة لكن مع مرور الوقت، انتهت القضية بحكم ببراءة شقيقتها من جميع التهم الموجهة إليها، مما منح زينة راحة نفسية كبيرة وعادت إلى الأضواء من جديد.

تغيير إسم زينة ومواقف محرجة

لم تكن كل أزمات زينة حزينة أو مؤلمة، بل كانت هناك بعض الأزمات التي اتسمت بالطرافة على سبيل المثال، عانت زينة من أزمة غير متوقعة عندما اكتشفت إدارة الجامعة أنها مطلوبة لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بسبب اسمها الأصلي "وسام" الذي كان يظنه البعض اسماً مذكراً.

وبعد هذه الواقعة المحرجة، قررت زينة تغيير اسمها الفني ليصبح "زينة" بدلاً من "وسام رضا إسماعيل"، ولكن أسرتها كانت لا تزال تناديها باسمها القديم، مما تسبب في بعض الإحراج داخل الوسط الفني.

وأيضاً، تعرضت زينة لأزمة أخرى مع جمهورها بسبب تدخل والدتها في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تقوم بالرد على التعليقات والتعقيب عليها، مما أدى إلى مشاحنات مع بعض المتابعين.

وروت زينة في إحدى المقابلات موقفاً طريفاً، عندما قامت إحدى الفتيات بالتغزل في شعرها، فردت والدتها عليها قائلة: "قولي ما شاء الله شعرها حلو".

زينة

زينة في مسلسل "العتاولة 2"

من ناحية أخرى، تستعد زينة للظهور في الموسم الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي من المتوقع أن يُعرض في رمضان 2025.

هذا المسلسل حقق نجاحاً كبيراً في موسمه الأول، ومن المتوقع أن يحقق نفس النجاح في الموسم الجديد.

يشارك في البطولة مع زينة عدد من النجوم البارزين مثل أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده. تجسد زينة في المسلسل شخصية محورية من المتوقع أن تثير إعجاب الجمهور.

سيشهد الموسم الثاني من "العتاولة" تغييرات في طاقم العمل، حيث يغيب عدد من النجوم الذين شاركوا في الموسم الأول، مثل فريدة سيف النصر ومي كساب وصلاح عبد الله.

مسلسل العتاولة

تجربة زينة في مسلسل "ديبو"

إلى جانب مسلسل "العتاولة 2"، شاركت زينة في مسلسل "ديبو" الذي عرض في الشهور الماضية ودارت أحداثه في إطار كوميدي تشويقي.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "ديبو" التي يؤديها محمد أنور، الذي يواجه سلسلة من المفاجآت بعد أن يكتشف أن عمله في فندق هو مخصص للحيوانات، مما يغير مجرى حياته بشكل كامل، حيث ظهرت زينة في المسلسل كضيفة شرف، وهو ما يعكس تنوع أدوارها الفنية واستعدادها للتجربة في مساحات جديدة.

مسلسل ديبو



اقرأ أيضاً

اوعوا تندموني إني وريتكم صوري".. زينة تنشر صورها في الإعدادية



بعد تريند بنات الباشا.. شخصيات فنية في حياة زينة

