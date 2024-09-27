بعد تريند بنات الباشا.. شخصيات فنية في حياة زينة

تصدر اسم الفنانة زينة التريند على صفحات السوشيال ميديا، وذلك بعد نشرها عدد صور كواليس فيلمها الجديد "بنات الباشا" عبر خاصية الأسطوري في حسابها على "إنستجرام "، ظهرت في إحدى اللقطات برفقة الفنان أحمد مجدي، ولذلك يستعرض " الموجز" أبرز أعمال زينة القادمة.

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زينة تعمل في محل كوافير في بنات الباشا

بدأت زينة تصوير فيلمها الجديد " بنات الباشا " ويشاركها البطولة الفنان أحمد مجدي وكوكبة كبيرة من النجوم، ومن المقرر عرض اغنل في موسم رأس السنة المقبل.

قصة فيلم بنات الباشا

تدور أحداث فيلم بنات الباشا في إطار اجتماعي كوميدي، العمل مأخوذ عن رواية لـ الكاتبة نورا ناجي نشرت في 2017.

وتجسد زينة وصابرين وناهد السباعي خلال أحداث الفيلم شخصيات عاملات في مركز تجميل وكل منهن تملك قصة خاصة وتمر حياتها بالعديد من الأزمات.

أبطال بنات الباشا

يشارك في بطولة فيلم بنات الباشا كل من الفنانة زينة، وصابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، والأردنية تارا عبود، والعمل من سيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل.

فيلم الدشاش

تعاقدت الفنانة زينة على بطولة فيلم " الدشاش " ويشاركها البطولة الفنان محمد سعد، ومن المقرر عرضه في ماراثون رأس السنة المقبل 2025.

ويعد فيلم الدشاش هو التعاون الثاني بين الفنانة زينة والفنان محمد سعد، بعد غياب 16عام على مشاركتهما في فيلم بوشكاش، عام2008 وحقق نجاحا في وقت عرضه على شاشات السينما.

ينتمي فيلم الدشاش لنوعية الأفلام الكوميدي الاجتماعي ، حيث يجسد محمد سعد شخصية طبيب أسنان ومتزوج من امرأة سيئة ، وفي الأحداث يتعرف على الفنانة زينة وتقع في حبه ويحدث بينهم أزمات بشكل كوميدي .

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أبطال فيلم الدشاش

يشارك في بطولة الدشاش كل من الفنان محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، رشوان توفيق، وليد فواز، ومحمد يوسف أوزو، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

العتاولة الجزء الثاني

تستعد زينة حاليا لتصوير دورها في مسلسل العتاولة والجزء الثاني ،الذي يستكمل أحداث الجزء الأول من العمل، وتجسد زينة شخصية الطباخة حنة وهي زوجة نصار فتيحة الذي يقدم شخصيته أحمد السقا ضمن الأحداث.

مسلسل العتاولة 2 من المقرر عرضه في رمضان، يدور في إطار اجتماعي شعبي، من بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.

أما العتاولة 1، فقدم بطولته أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، وكان من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

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