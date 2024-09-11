كلاكيت ثاني مرة.. محمد سعد يواجه زينة في عمل فني جديد

وقع اختيار صناع فيلم "الدشاش" على الفنانة زينة لتشارك الفنان محمد سعد في بطولة فيلم سينمائي جديد،ويعد هذا التعاون هو التعاون الثاني بعد فيلم بوشكاش الذي تم عرضه في عام ٢٠٠٨ وحققت نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

زينة

وعلم "الموجز " أن تستعد الفنانة زينة لبدء التحضيرات الأولية لتصوير دورها في فيلم "الدشاش"، إذ تجسد زينة شخصية فتاة في الثلاثين من عمرها وتقع في حب طبيب أسنان اسمه سامح وشهرته الدشاش ،الشخصية التي يجسدها الفنان محمد سعد وتدور بينهم الأحداث في إطار كوميدي.

التفاصيل الكاملة لـ فيلم الدشاش



يجسد الفنان محمد سعد شخصية طبيب أسنان اسمه سامح ويعيش حياته مع زوجته لا تطاق وتدور بينهم أحداث في إطار كوميدي ساخر، العمل إخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج محمد الرشيدي، ويشهد هذا العمل اللقاء الثاني الذى يجمع سعد وزينة بعد أن تعاونا فى 2008 من خلال فيلم بوشكاش.



الدشاش عودة جديدة لـ محمد سعد



غاب الفنان محمد سعد عن السينما فترة طويلة، يعد فيلم الدشاش عودة جديدة لـ سعد إلى السينما بعد آخر فيلمين له في 2019 هما الكنز 2 ومحمد حسين، حيث ركز سعد في السنوات الأخيرة على الأعمال المسرحية والتلفزيونية.

محمد سعد

أعمال جديدة في حياة زينة



تستعد الفنانة زينة لتقديم عمل درامي جديد يجمعها بالفنان باسم سمرة مكون من 10 حلقات، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه في عام 2025 ليخرج من الـ Off Season الجاري، وسيتم التعاقد مع مؤلف لكتابته، بالتزامن مع التعاقد مع الأبطال المشاركين به خلال الفترة المقبلة.

أعمال جمعت باسم سمرة وزينة



الجدير بالذكر أن تشارك الفنانة زينة مع الفنان باسم سمرة في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة مع الفنان أحمد السقا، ومن المقرر عرض العمل في رمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل في رمضان 2024.

العتاولة 2 جاري التحضير له في الفترة الحالية، والتعاقد مع باقي أبطاله بشكل رسمي، ومعظمهم سيكونوا نفس أبطال الجزء الأول، ومن المقرر انضمام أبطال جدد إلى الجزء الثاني سيتم التعاقد معهم خلال أيام، على أن يبدأ التصوير في شهر أكتوبر المقبل، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

فيلم الإسكندراني آخر أعمال زينة في السينما



ومن ناحية أخرى، حققت زينة نجاحًا ملحوظًا في الفترة الماضية بفيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف، وعُرض العمل في يناير الماضي، وحصد إيرادات اقتربت من 30 مليون جنيه وقتها.

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